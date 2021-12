Vantaan kaupunki paikkaa lastenhoitajapulaa oppisopimuskoulutuksella – jo opiskeluajalta maksetaan palkkaa 2 044 euroa kuussa

Koulutuksen idea on, että opiskelijat sijoitetaan jo opintojen alussa päiväkoteihin niin, että työvoimapulaa voidaan helpottaa välittömästi. Heidät on tarkoitus saada vakituisiin työsuhteisiin.

Opiskelijat saavat heti työsopimustensa alussa 2 044,30 euron kuukausipalkan. Aloittavien lastenhoitajien keskipalkka Vantaalla on noin 2 188 euroa kuukaudessa.

– Meillä on jatkuvasti suuri määrä henkilöstön poissaoloja ja siitä syntyviä sijaisuuskustannuksia. Näitä paikkaavat opiskelijat eivät ole lisäkustannus vaan päinvastoin, sanoo Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä .

Oppisopimuskoulutus järjestetään yhdessä henkilöstöpalvelu Seuren ja Järvenpään seurakuntaopiston STEP-koulutuksen kanssa. 1,5–2 vuotta kestävään koulutukseen on 24 aloituspaikkaa.

Espoossa aloitettiin jo syyskuussa

Henkilöstöpalvelu Seure järjestää varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja sijaisuuksia pääkaupunkiseudun päiväkoteihin. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta on kyselty heiltä jo pitkään.

– Moni työntekijä on ollut spontaanisti itse yhteydessä meihin ja kaivannut tällaista koulutusta. Hienoa, että nyt niitä voidaan järjestää, sanoo Seuren asiakaskokemuksen ja myynnin johtaja Kaarina Liimatainen .

– On tullut positiivista palautetta sekä opiskelijoilta että Espoon kaupungilta. Saimme tosi hyviä hakemuksia.

Liimataisen mukaan oppisopimuskoulutus on tärkeä lisä, jotta kaikki alasta kiinnostuneet saadaan työn pariin. Seurella varhaiskasvatuksen työntekijöiden kysyntä on kasvanut noin 20 prosenttia vuodesta 2019.

Kielitaitoa maahanmuuttajille

– On etumme, että heikon kielitaidon maahanmuuttajat saadaan koulutuksen ja työelämän piiriin, ja heidän kielitaitonsa paranee, Mäkelä sanoo.

Varhaiskasvatus jo romahduksen partaalla

Varhaiskasvatuksen työvoimapula on heikentynyt tasaisesti jo vuosia. Korona-aikana tilanne on pahentunut entisestään.

Lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) on luvannut lähes 400 uutta varhaiskasvatuksen opiskelupaikkaa ensi vuoden syksylle.

Sijaisten löytäminen on ollut kuluneen syksyn aikana äärimmäisen vaikeaa. Työntekijät perustivat syksyllä Instagram-tilin (siirryt toiseen palveluun) , missä jaetaan karuja kokemuksia alalta.

Vantaan kaupungilla on jatkuvasti avoinna noin 100–200 lastenhoitajan paikkaa. Osin tämä selittyy normaalilla vaihtelulla, kun ihmiset liikkuvat työmarkkinoilla. Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa oli viime syyskuussa avoinna 276 lastenhoitajan paikkaa.

Mäkelän mukaan monilla varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla on lähihoitajan koulutus. Lähihoitajista on kysyntää, sillä moni heistä valitsee mieluummin työt terveys- tai vanhustenhoitoalalla.

– Meille on iso kysymys, miten osaavaa väkeä saataisiin houkuteltua varhaiskasvatuksen pariin. Alan vetovoimaan pitää panostaa yhä enemmän, Mäkelä sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettajien tilanne on vielä pahempi: Vantaan kaupungin noin 900 paikasta yksi kolmasosa on vakituisesti täyttämättä. Usein tilalla on ei-kelpoinen sijainen.