Tiet voivat olla paikoitellen peilijäässä ja ajokeli heikko – liukkautta selittää lämpötilan merkittävä muutos

– Suomessa on pilvinen, epävakainen säätyyppi, ja lauhempaa ilmaa virtaa Suomeen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lämpötila on nollan tuntumassa. Laajalti Suomessa, aina maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja ihan Etelä-Lappia myöten, lumisateen joukossa on jäätävää vesisadetta. Sateen jäljiltä tien pintaan muodostuu usein ohut jääkerros, Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologin Iiris Viljamaa kuvailee.

Myös Ilmatieteen laitoksen liikennesääkartan mukaan autoilijoiden on syytä olla tarkkana, sillä lauantaina luvassa on mahdollisesti vaarallista ajosäätä lähes koko maahan aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Keliolot voivat olla haastavat myös jalankulkijoille etenkin Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.

Lauantai-iltana jäätävät sateet painottuvat itään

– Sateet jatkuvat yöhön asti. Huomisaamuna läntisessä Suomessa on laajalti poutaista, mutta idässä ja pohjoisessa tulee hajanaisia lumisateita, joiden seassa on jäätävää tihkua.

Liukkaiden kelien taustalla on lauhtuminen

– Ylempänä ilmakehässä on lämmin ilmapatja, jossa lumisade sulaa vedeksi, mutta pintalämpötila on miinuksen puolella. Pinnassa on siis niin kylmä, että vesi jäätyy pinnoille. Tilanne on tyypillinen talvisin, kun sää lauhtuu ja säätyyppi on epävakainen.