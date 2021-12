Osa meistä hiihtää lähes säällä kuin säällä – Jukka Mursinoff on sivakoinut tänä talvena yli 1 000 kilometriä: "Harrastukselle ei näy loppua"

Vaikka talvi on vasta alussa, Mursinoff on hiihtänyt tällä kaudella jo yli tuhat kilometriä. Talven hiihdot Mursinoff aloitti naapurikaupungin Imatran ensilumenladulta, joka aukesi lokakuun puolivälissä .

Kuten hiihtokilometrien määrästäkin voi päätellä, Jukka Mursinoff on vannoutunut hiihtäjä.

Kovakaan pakkanen ei pysäytä

Hiihto on Suomessa suosittu harrastus. Ulkoilujärjestö Suomen Ladun mukaan viime talvena suksilla liikkui jopa kolmannes suomalaisista. Määrä oli enemmän kuin aiempina vuosina, ja siihen vaikutti talvinen sää.

– Suomalaiset ovat selkeästi hiihtokansaa, jolla hiihto on verissä. Hyvänä talvena ihmiset lähtevät rohkeasti hiihtämään, aikuisliikunnan suunnittelija Jenni Humalajoki Suomen Ladusta sanoo.

Tänä vuonna talvi on saapui eteläiseen Suomeen hieman tavanomaista aiemmin. Vaikka juuri nyt on lauhaa, on Lappeenrannankin leveysasteilla jo koettu hyvin napakkaakin pakkasta. Mittarit ovat näyttäneet yli kahdenkymmenen miinusasteen lukemia.