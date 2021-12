Ministeriö arvioi lähes kaikkien hätäjarrun kriteerien täyttyvän – ensi viikolla nähdään, alkavatko alueelliset rajoitukset purra

Suomi elää veitsenterällä. Tätä lausetta on usein käytetty, kun poliitikot ja virkamiehet ovat pyrkineet kuvaamaan maan koronatilannetta.

– Kyllähän nämä kriteerit täyttyvät. Sitten tietysti on tämä yksi kriteeri, että alueiden käyttöönottamat toimet eivät ole riittäviä. Ja kun vasta on otettu tiukempia keinoja käyttöön, niin joudutaan odottamaan, purevatko toimet, Pohjola sanoo.

Pohjola viittaa eri aluehallintoviranomaisten päätöksiin, joilla on ennen kaikkea puututtu kokoontumisrajoituksiin. Viranomaisten päätöksiä on voinut kiertää koronapassilla, jonka haltijaa rajoitukset eivät ole koskeneet.

Hätäjarru kiristäisi rajoituksia

Hätäjarrun käyttöönottoa ja keinovalikoimaa pohtii parhaillaan poikkihallinnnollinen virkamiestyöryhmä, jonka tarkoituksena on valmistella parhaat keinot tilanteen hallintaan ottamiseksi. Pohjola osallistuu ryhmän työskentelyyn.

– Hätäjarrun avulla on mahdollisuus kiristää yleisötilaisuuksia ja tilojen käyttöä. Tarvittaessa jopa sulkea tiloja määräajaksi. Ja mikäli se on välttämätöntä, valtakunnallisesti tai alueellisesti voitaisiin estää koronapassin käyttö rajoitusten vaihtoehtoisena toimena, Pohjola sanoo.

Ylen tietojen mukaan hallituksen sote-ministeriryhmässä on keskusteltu siitä, pitäisikö rajalla luopua koronapassin käytöstä ja siirtyä takaisin matkustajien testaamiseen. Idean tausta-ajatuksena olisi viivyttää omikronmuunnoksen saapumista Suomeen.

Tehohoidon kapasiteetti riittää vielä

Hätäjarrua valmistelevat virkamiehet seuraavat tällä hetkellä muun muassa sairaalahoidon kuormitusta. Erityisesti viime aikoina on kiinnitetty huomiota tehohoidon riittävyyteen, koska potilasmäärä on tasaisesti kasvanut siellä marraskuusta lähtien.

– Uusi piirre on se, että potilasmäärään lisääntyminen on tapahtunut muualla kuin Etelä-Suomessa. Kovin paine on pohjoisessa, Oulussa, mutta kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon tällä hetkellä, Bendel sanoo.