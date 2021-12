Lattiaan pinttyneitä terveyssiteitä, puoli metriä roskaa ja mädäntynyt jääkaappi – Somesiivooja Auri Kananen näkee syrjäytyneiden karun todellisuuden

Somevaikuttaja Auri Kananen auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia siivoamalla heidän kotinsa ilmaiseksi. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa todellinen ongelma, josta edes syrjäytyneen läheiset eivät usein tiedä.

Jalat uppoavat pimeässä roskaan. Nenä täyttyy pölystä ja kissan virtsan voimakkaasta hajusta.

On kuin astuisi kaatopaikalle, joka sijaitsee 30-neliöisessä kerrostaloasunnossa.

Lattia on täynnä tyhjiä sipsipusseja, kissanruokapaketteja ja muovipulloja. Ulko-oveen nojaa vuori mainoksia, sanomalehtiä ja kirjeitä. Jääkaappi on täynnä pahasti mädäntynyttä ruokaa. Tiskit ja roskat ovat täyttäneet vessan ja keittiön lavuaarit. Mustat pimennysverhot on vedetty kiinni naapureiden katseilta.

Asunnon vuokralainen on vaikeasti masentunut. Keittiö oli vuorautunut tiskeihin, roskiin ja valmisruokapaketteihin. Kuva: Auri Kananen

Ainoa näkyvä osa lattiaa löytyy pelituolin alta sekä suihkusta, jossa on kissan hiekkalaatikko. Yksinäiset ja pölyttyneet tuulettimet hurisevat pelottavasti hämärässä roskien valtakunnassa.

Tällaista todellisuutta elää vain parikymppinen nuori nainen.

Asunnossa ei ole siivottu kahteen vuoteen, ja vain yksi ystävä tietää naisen elämäntilanteesta. Nainen on vaikeasti masentunut ja syrjäytynyt. Hän on vain yksi lukuisista vaikeassa elämäntilanteessa olevista nuorista aikuisista, jotka eivät kykene pitämään kodistaan huolta, eikä kukaan tunnu tietävän tai välittävän.

Ovi aukeaa. Kuuluu innostunut naurahdus.

– Tämä on hyvä! Hei jes, täällä on vähän pölyäkin, Auri Kananen huudahtaa iloisesti astuessaan nuoren naisen asuntoon ensimmäistä kertaa.

Aurin silmät loistavat. Poikaystävä Sami Salminen yskii perässä kissan virtsan hajun täyttämää ahdasta ilmaa.

– Tällainen tällä kertaa, Sami toteaa etsiessään paikkaa askeleilleen roskien ympäröimänä.

Auri ja Sami ovat nähneet siivouskeikoillaan monenlaisia koteja. Tässä asunnossa heitä yllätti kuivaroskan määrä. Kuva: Aleksi Nuotio

Auri tutkailee innoissaan tulevaa urakkaa. Erityisen iloinen hän on vessan limaisesta lattiasta. Hän tuskin malttaa odottaa, mitä roskien alta löytyy. Ehkäpä jotain lattioiden “herkullisia” pinttymiä tai lavuaareihin kiinni kasvaneita likakerroksia.

Auri kuvailee, että hänen sielunsa lepää, kun hän siivoaa. Se on hänelle auttamisen suurin motivaatio. Liian siistit kohteet hän hylkää heti alkujaan – niitä on liian tylsää siivota. Nähtyään kuvia naisen asunnosta, Auri innostui heti: mitä likaisempi, sen parempi.

Siivouksesta tuottelias somebisnes

Auri Kananen kutsuu itseään siivousinfluensseriksi. Hänellä on eri sosiaalisen median palveluissa yhteensä yli viisi miljoonaa seuraajaa, jotka katsovat, kun hän siivoaa.

Auri tekee nykyisin viikoittain kotisiivouksia vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, joiden kodit ovat ajautuneet erityisen pahaan kuntoon. Myös nainen, jonka kotia Auri ja hänen poikaystävänsä ovat nyt tulleet siivoamaan, pyysi ystävänsä kanssa Aurin apua syksyllä 2021.

Usein Auri saattaa olla jopa ainoa henkilö, joka saa tietää kodin kunnosta.

Nuoren naisen tilanne oli äitynyt pahaksi, ja vain yksi ystävä tiesi naisen kodin kunnosta. Kuva: Auri Kananen

– Yleensä ihmiset ovat tosi häpeissään ja tärisevät, kun menen asuntoon, Auri kertoo.

Siivouksen Auri tekee asukkaalle ilmaiseksi, mutta sosiaalisen median videoistaan hän tienaa nykyään tuhansia euroja.

– En näe ristiriitaa siinä, että hyödyn siivouksista taloudellisesti, sillä se mahdollistaa sen, että pystyn auttamaan enemmän ihmisiä, Auri kertoo työstään.

Auri aloitti videoiden tekemisen sosiaalisen median palvelu Tiktokiin reilu puolitoista vuotta sitten. Kotisiivousvideoita hän alkoi tekemään siivousfirman esimiestyönsä ohella, kun eräs yksinhuoltajaäiti pyysi Aurin apua perheen kotiin. Perheen isä oli tehnyt itsemurhan, eikä äidillä ollut voimia pitää kotia kunnossa.

Auri julkaisi kotisiivouksesta videon Tiktokiin, ja siitä tuli hitti. Sosiaalisesta mediasta tuli Aurille päivätyö.

Roskat vai ihminen

Siivous alkaa.

Auri ja Sami asettelevat kuvausvälineensä paikalleen ja ryhtyvät keräämään roskia jätesäkkeihin. Ne täyttyvät nopeasti. Naiselle tärkeät tavarat on tiedusteltu etukäteen, ja ne laitetaan talteen kirjeiden ja muiden arvokkaiden esineiden kanssa.

Roskien alta löytyy muun muassa laskujen eräpäivämuistutuksia, koulun erottamispäätös, puhelin, läppäri, Kelan tukema matkakortti, pelikonsoli ja hieman rahaa. Lehtikasojen alta ilmestyvät puhtaat valkeat puputossut, skeittilauta ja rullaluistimet. Roskien seasta löytyy myös muutamia alkoholipulloja, kuitenkin avaamattomina. Tietokonepöydällä on masennuslääkepaketti

.

Auri odotti eniten vessan siivoamista. Lattiaan oli pinttynyt likaa ja terveyssiteitä, ja muovipussit olivat täynnä käytettyä kissanhiekkaa. Kuva: Auri Kananen

Nuoren naisen naapuri huomaa, kun Auri ja Sami kantavat roskasäkkejä pikkuhiljaa kasvavaan kasaan kerrostalon pihalle.

Naapurille syntyy huoli – nimittäin siitä, kuka roskien kuljetuskustannukset maksaa. Nuoren naisen hätä jää toissijaiseksi.

– Henkilökohtaisesti tällainen ärsyttää, sillä ne roskat nyt ovat pienin murhe. Yritettäisiin vaan auttaa toinen toisiamme tässä maailmassa, Auri toteaa.

Lemmikit tuovat syrjäytyneelle turvaa

Roskien määrä tuntuu loputtomalta. Kaiken seasta löytyy runsaasti kissan leluja, ja eteisen lipaston päällä on marsuhäkki, jossa on uudenveroiset kiipeilytelineet ja pieni mökki. Marsua ei näy.

Auri kertoo, että asukkailla on useimmiten lemmikkejä, ja monesti ne ovat heidän ainoita ystäviään. Myös tällä nuorella naisella on kissa, jota nainen kuvaili Aurille elämänsä valoksi.

– Kysyn usein näiltä ihmisiltä, mitä he toivoisivat elämältään tulevaisuudessa. Todella moni vastaa, että lisää eläimiä. Ne tuovat heille turvaa, Auri kertoo.

Sosiaalinen media osaa kuitenkin olla julma. Aurin videoiden kommenttikentässä ollaan eniten huolissaan lemmikeistä ja usein unohdetaan kokonaan ihminen, joka tarvitsisi apua.

Aurin ja Samin ensimmäinen siivouspäivä meni pitkälti roskien keräämiseen ja lajittelemiseen. Kuva: Aleksi Nuotio

– Hyvin harvoin ollaan huolissaan siitä itse ihmisestä. Totta kai ymmärrän, että se lemmikki ei ole itse päättänyt asua siellä, vaan on täysin viaton sivullinen tilanteessa, Auri toteaa.

Auri on lukuisten siivouskeikkojen jälkeen pistänyt merkille, että lemmikkien lisäksi erilaiset pelit tuovat usein lohtua masentuneelle tai syrjäytyneelle.

Myös nuoren naisen hyllykössä on runsaasti erilaisia videopelejä. Ne on järjestetty siisteihin kasoihin vain pienen pölykerroksen vuoraamana. Videopelien lisäksi nainen omistaa paljon erilaisia animefiguureja.

– Jos oma todellisuus on todella masentava, niin peleihin on varmasti helppo paeta, Auri kuvailee.

Kotiin kadonneista nuorista on huoli

Koronapandemia on lisännyt nuorten syrjäytymisriskiä. Kaija Appelqvist-Schmidlechner Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että erilaisten sulkutilojen vuoksi ammattilaisten on ollut vaikeampaa tavoittaa syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, ja jo palveluiden piirissä oleville on ollut vaikeampi tarjota tukea.

Nuoria, jotka eivät ole kytköksissä työelämään, koulutukseen ja erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin, on vuoden 2019 OECD:n selvityksen mukaan Suomessa noin 48 000. Arviot kuitenkin vaihtelevat määrittelyn mukaan 48 000–100 000 nuoren välillä, syrjäytymisen ennaltaehkäisyn tutkimuspäällikkönä työskentelevä Appelqvist-Schmidlechner kertoo.

Osa syrjäytyneistä nuorista ei koskaan pääse tilastoihin.

– Muun muassa kotiin jumittuneista ja syrjäytyneistä nuorista on huoli, koska heistä ei tiedetä, he eivät tule tilastoissa esille eivätkä itse yritä hakea apua tai tukea. Heitä on todella vaikea tavoittaa.

Asunnon pinnat olivat uusia ja hyvässä kunnossa, mikä yllätti myös Aurin ja Samin. Kuva: Auri Kananen

Syrjäytymisen syyt ovat moninaisia ja pitkiä jatkumoita kasaantuvista ongelmista. Yksi suuri ongelma on erityisesti mielenterveyspalveluiden vaikea saatavuus.

– Avun saaminen mielenterveyspuolelle kestää aivan liian kauan tällä hetkellä. Olemme tilanteessa, jossa sammuttelemme jo syttyneitä tulipaloja, vaikka tehokkaampaa olisi ennaltaehkäistä ja tukea mielen hyvinvointia ennen kuin ongelmat syntyvätkään, Appelqvist-Schmidlechner toteaa.

Toivon kautta

Auri Kananen on nähnyt ja kuullut paljon erilaisia tarinoita ja kohtaloita. Hän näkee konkreettisesti viikoittain, miltä näyttää vaikea mielenterveysongelma ja syrjäytyminen yhteiskunnasta.

Mieleenpainuvimmat siivouskokemukset Aurille heräävät kuitenkin usein ilon, toivon ja onnistumisten kautta. Hän muistaa erityisesti nuoren tytön, joka kertoi avunpyynnössään, ettei halua kuolla enää joka päivä, mutta hänen asuntonsa muistuttaa joka aamu hänen herätessään pimeistä ajoista.

Asunnon siivoamiseen kului kaksi päivää. Auri kertoo, että ilman kuvaamista hän siivoaisi kyseisenlaisen asunnon apulaisen kanssa reilussa kahdeksassa tunnissa. Kuva: Auri Kananen

– Hänelle oli tapahtunut kauheita asioita, mutta nyt hän laittoi minulle viestiä, että on saanut pidettyä kämppäänsä siistinä ja valmistuu opinnoistaan, Auri kertoo hymyillen.

– Myös ensimmäinen kotisiivous on jäänyt mieleeni, varsinkin se, kun yksinhuoltajaäidin lapset tulivat halaamaan, Auri muistelee.

Nuoren naisen asunto muuttuu kuin toiseksi viikonlopun aikana.

Roskien alta on paljastunut siisti laminaattilattia, ja keittiö kiiltää kuin uusi. Vessan lattiaa ei enää korista haiseva kissanhiekka, kengänpohjiin tarttuva limainen lika, hiustupot tai lattiaan pinttyneet terveyssiteet. Vessan ovi mahtuu vihdoin menemään kiinni.

Auri ja hänen poikaystävänsä Sami Salminen ostivat siivouksen jälkeen asukkaalle vessaan muun muassa käsipyyhkeitä, roskiksen ja wc-paperia. Kuva: Auri Kananen

Auri ja Sami ostavat asukkaalle siivoustarvikkeita, roskiksia, pyyhkeitä ja uudet lakanat. Myös kissalle on tuotu herkkuja ja uutta kissanhiekkaa. Verhot on avattu, ja sähkömiehenä työskentelevä Sami on asentanut olohuoneeseen valaisimen – valo täyttää asunnon. Ilma tuoksuu raikkaalta.

Lähdön hetkellä Auri saa tekstiviestin: nainen on uskaltanut kertoa tilanteestaan äidilleen.

“Sun kanssa juttelu rohkaisi kertomaan totuuden, tänään vielä uskalletaan soittaa vuokranantajalle. Onneksi sä olit siellä selittämässä, niin ei tarvitse yksin selittää kaikkea.”

– Aika ihana viesti! Hyvä, että kertoi äidilleen. Hän on niin nuori tyttö, että pitääkin äidin tietää, Auri huudahtaa iloisesti.