UPM:n ja Paperiliiton vääntö jatkuu – biojalostamon alasajoon valmistautuminen siirsi neuvotteluja perjantaille

Paperiliitto on solminut uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset Stora Enson sekä Metsä Groupin kanssa, mutta tilanne on ollut vaikeampi UPM:n kanssa. Tapaamisia UPM:n kanssa on ollut Vanhalan mukaan reilu kymmenen. Esillä on ollut UPM:n biolaitoksen sopimus.