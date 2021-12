Ovatko hiihtomonot vielä ostamatta? Kohta voi tulla kiire – Urheilukauppa odottaa hyvää talvimyyntiä, jos vain tavaraa hyllyssä riittää

Kylmän sään vaikutus on selvä, sanoo XXL-ketjun toimitusjohtaja Pasi Lämpsä .

– Tämä on vuodenaika, jolloin keli on yksi meidän parhaista markkinoijistamme. Joka ikinen vuosi, kun lumi saapuu, on se sitten joulu-, tammi- tai helmikuussa, niin ihmiset ryntäävät ostoksille.