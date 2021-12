Apteekkariliitto: Koronapikatestien riittävyydessä voi tulla haasteita

Sosiaali ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat koronan kotitestaamista. Kysyimme SOK:n myyntipäällikkö Juhani Haaralta, Lidlin viestintäpäälliköltä Pilvi-Sisko Riikoselta ja Apteekkariliiton farmaseuttiselta johtajalta Charlotta Sandlerilta pikatestien myynnistä, riittävyydestä ja luotettavuudesta.

THL kertoi viime viikolla päivittävänsä lähiaikoina koti- tai pikatesteiksi kutsuttuja antigeenitestejä koskevaa ohjeistustaan.

Suomessa ja EU:ssa kotitestit luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi. Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta, myynnin esteettömyyttä, markkinointia ja oikeaa käyttöä valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kotitestissä tulee olla CE-merkintä ja suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Mitä antigeenitestejä eli pikatestejä apteekit ja esimerkiksi Lidl ja S-ryhmä myyvät?

Juhani Haara: Valikoimissamme on tällä hetkellä Bosonin pikatestejä. Niitä on saatavilla ruokakaupan ketjuistamme ympäri Suomen.

Pilvi Sisko Riikonen: Lidlissä on myynnissä Boson-merkkinen koronan kotitesti. Myymälöissämme ei anneta ohjeita kotitestin käyttöön. Tuotteen mukana on käyttöohje, johon tutustumalla ja jota noudattamalla testin saa tehtyä. Myös THL:n sivulla on kattavat ohjeet kotitestin tekemiseen ja ohjeet miten toimia tuloksen kanssa. Testejä on myyty Lidlissä toukokuusta 2021 alkaen.

Charlotta Sandler: Tavallisin apteekkien myymä testi on Boson SARS-CoV-2 -antigeenipikatesti. Apteekista saa neuvoja testin tekemiseen. Tämä on testi, joka kertoo, onko henkilöllä koronavirustartunta.

Mitä muita testejä on tulossa markkinoille?

Charlotta Sandler: Laajimmin saatavilla oleva testi on Boson SARS-CoV-2 -antigeenipikatesti. Apteekkariliiton tuotetietokantaan on ilmoitettu lisäksi neljä erilaista pikatestiä. Medigoo koronapikatesti, H&W Sars cov-2 antigeenipikatesti, Deepblue Covid-19 SARS-cov-2-antigen test kit ja Panbio covid-19 antigen self-test. Tämä ei vielä tarkoita, että kaikkia olisi saatavilla, mutta jonkinlainen indikaatio se on siitä, että valikoiman on kasvanut.

Mistä tunnistaa luotettavan pikatestin?

Charlotta Sandler: Fimea ei valvo aktiivisesti kotitestien laatua, mutta Fimealle on tehtävä ilmoitus markkinoille tulevista kuluttajatesteistä. Yritysten on osoitettava, että testi täyttää tuotteille asetetut laatuvaatimukset. Suomalaisista apteekeista ja päivittäistavarakaupoista ostettavat testit ovat luotettavia. On mahdollista, että verkossa on myös huijaustestejä liikkeellä. kannattaa tarkistaa testipaketti huolellisesti että siinä on suomenkieliset teksti, CE -merkinnät. Ihan mitä tahansa testiä en suosittelisi verkosta ostamaan.

Kuinka luotettavia apteekeissa ja marketissa myydyt testit ovat?

Charlotta Sandler: Kotitesti tunnistaa tartunnan oireiden alkamisesta ensimmäisen viiden päivän aikana hyvinkin luotettavasti. Positiivinen tulos on hyvinkin varma, mutta negatiiviseen testitulokseen liittyy se riski, että mahdollinen tartunta ei vielä näy testissä. Jos henkilö altistuu koronavirukselle, sitä seuraa 1–14 vuorokauden itämisaika, keskiarvo on noin neljä vuorokautta. Itämisajan jälkeen virusta on nenän limakalvolla, ja se voidaan tunnistaa näytteestä. Jos testi tehdään esimerkiksi päivää liian aikaisin, niin silloin saadaan negatiivinen tulos, vaikka tauti olisi tulossa. Positiiviseen pikatestitulokseen on syytä suhtautua vakavasti. Silloin tulee mennä aina omaehtoiseen karanteeniin, varata aika viralliseen koronatestiin, käyttää maskia ja välttää kontakteja siihen asti, että saa terveydenhuollon tekemän testituloksen.

Onko pikatesti riittävän nopea?

Charlotta Sandler: Uskon, että pikatestausta lisäämällä voitaisiin saada jonkun verran tartuntojen leviämistä kuriin, eli löydettäisiin oireettomia kantajia. Jos esimerkiksi tulossa on pikkujoulut, voisivat kaikki osallistujat tehdä testin ennen juhlia. Voi olla, että joku oireeton saakin positiivisen tuloksen ja sitä kautta vältetään altistumisia ja tartuntaketjuja. Kotitesteillä ei missään tapauksessa voi tehdä sairauden diagnostiikkaa. Sitten, kun on oikeasti koronaepäily, on terveydenhuollon testi ainoa oikea.

Kannattaako testi tehdä, jos ei ole oireita?

Charlotta Sandler: Testin voi hyvin tehdä, vaikka ei ole oireita. Esimerkiksi henkilö, joka on altistunut ja vaikka hän on ottanut kaksi rokotetta voi tehdä testin 5–7 päivää altistuksen jälkeen. Se on keskimääräinen testausaika, jota myös terveydenhuollossa käytetään altistuneiden testaamiseen. Terve henkilö voi myös testillä varmistaa, ettei ole tartuntaa ja näin estää sen eteenpäin leviämisen.

Voiko lapset testata kotitestillä?

Charlotta Sandler: Testissä on suositus, että alle 14-vuotiaat tekevät testin vanhemman tai täysi-ikäisen läsnäollessa. Tätä voi käyttää myös lasten testaamiseen. Tietysti ihan pienille vauvoille puikko voi olla liian iso näytteenottamiseen, mutta muuten soveltuu käytettäväksi lapsille.

Miten pikatesti tehdään?

Charlotta Sandler: Näytteenottopuikko laitetaan nenän etuosaan. Ei yhtä syvälle nenänieluun kuin terveydenhuollon testissä, vaan noin 2,5 senttimetrin syvyydelle. Pyöritetään puikkoa nenässä, laitetaan testiliuokseen ja sen jälkeen pudotetaan tippa liuosta varsinaiseen testiin.

Millainen ohjeistus kotitestien käyttöön annetaan myymälöissä?

Juhani Haara: Myymälöissä myyntipisteissä on kerrottu erilaisista testityypeistä, suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet löytyvät pakkauksesta.

Minkä hintaisia myynnissä olevat testit ovat?

Juhani Haara: Yhden testin myyntihinta on ollut 5,99 euroa, mutta se on laskemassa lähipäivinä.

Pilvi Sisko Riikonen: Testit myydään viiden kappaleen pakkauksessa ja sen hinta on tällä hetkellä 24,90 euroa.

Charlotta Sandler: Hinta vaihtelee apteekeittain, mutta eräässä esimerkkiapteekissa on yhden kappaleen ja viiden testin pakkaukset 7,50 euroa ja 32,90 euroa. Alle 10 euroa yksittäiset testit.

Miten paljon testejä on myyty? Näkyykö myyntihuippuja?

Juhani Haara: Noin viikko sitten testejä oli myyty 250 000 kappaletta. Myynti on nyt viimeisten viikkojen aikana kasvanut selvästi, ja tällä hetkellä on meneillään tähän mennessä suurin myyntihuippu. Edellinen huippu oli elokuussa.

Pilvi Sisko Riikonen: Testejä on myyty Lidlissä toukokuusta 2021 alkaen. Testien kysyntä on ollut pääsääntöisesti tasaista. Lisääntynyttä kysyntää oli havaittavissa touko-kesäkuussa, jolloin moni vietti valmistujaisia ja muita alkukesän juhlia. Viime viikkoina koronan kotitestien kysyntä on jälleen vilkastunut etenkin niillä alueilla, joilla koronatilanne on heikentynyt.

Mikä on testien saatavuus?

Charlotta Sandler: Testejä on nyt ollut hyvin saatavilla apteekeissa. Pari viikkoa sitten näytti siltä, että ne riittävät oikein hyvin suomalaisten tarpeisiin. Nyt kun epidemia on kiihtynyt ja kotitestausta suositellaan entistä laajemmin, niin testien kysyntäkin varmasti kasvaa.

Pilvi Sisko Riikonen: Lisääntyneen kysynnän vuoksi tuote on saattanut olla tilapäisesti loppu yksittäisistä myymälöistä, mutta hyllyt on pyritty täyttämään mahdollisimman pian. Nyt joulunajan juhlien lähestyessä testejä on hyvin saatavilla ja kysyntään on varauduttu.

Voivatko antigeenitestit olla tehokkaita tartuntojen torjunnassa?

Charlotta Sandler: Yhteiskunnan kokonaisuuden näkökulmasta katsottuna tämä on edullinen tapa, koska se ei vaadi terveydenhuollon henkilökuntaa testaamiseen. Tietysti kuluttajalle, joka joutuu testin itse omalla rahalla ostamaan, se on kustannus. Yhteiskunnan näkökulmasta tähän ei tarvitse varata aikaa eikä tässä kuormiteta terveydenhuoltoa, vaan saadaan väestössä tartuntoja esiin. Mitä enemmän testejä tehdään, sitä todennäköisemmin oireettomat tartunnat löytyvät. Kotitestien etu on myös, että vastauksen saa vartissa.

Onko testien saatavuudessa ilmaantunut ongelmia?

Charlotta Sandler: Testejä on toistaiseksi ollut saatavilla hyvin, eli riittävästi. Tottakai tämä todennäköisesti voimakkaasti nouseva kysyntä voi aiheuttaa sen, että testeistä tulee pulaa, mutta toistaiseksi meillä on Suomessa ollut pikatestejä ilman ongelmia saatavilla. Jos tulee hyvin laaja testaussuositus, meidän täytyy selvittää saatavuutta tarkemmin.

Onko Suomessa varauduttu kasvavaan kysyntään? Tuleeko testeistä pulaa?