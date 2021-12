Kuvernööri USA:n tornadojen uhrien etsinnöistä: ”Kansalliskaarti menee ovelta ovelle – paitsi että ovia ei enää ole”

Yhdysvalloissa kuudessa eri osavaltiossa epätoivoiset pelastustyöt jatkuvat perjantain tuhoisien tornadojen jäljiltä. Lähes sata ihmistä on kuollut ja kymmeniä on yhä kateissa.

Pahinta tuhoa tornadot aiheuttivat Kentuckyn osavaltiossa, missä on vahvistettu ainakin 80 kuolonuhria. 10 000 asukkaan Mayfieldin pikkukaupungin on kuvailtu olevan kuin pommin jäljiltä. Kaupungissa tornadot tuhosivat kynttilätehtaan.

Tehtaan tiedottaja kertoi maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa, että kahdeksan tehtaalla työskennelleen on vahvistettu kuolleen ja että kahdeksan ihmistä on yhä kateissa.

– He menevät ovelta ovelle – paitsi että monissa näistä yhteisöistä ei ole enää ovia. He liikkuvat raunioista raunioille, sanoi Beshear The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.