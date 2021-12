Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Kremlin kelloista soitetaan taas etupiiriä

Suomalaisilta kysytään jatkuvasti heidän kantaansa Nato-jäsenyyteen. Vuosittaisessa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) luvut kertoivat, että neljännes kannattaa ja puolet vastustaa. Näiden selkeiden kantojen väliin jäävä neljäsosa on ollut kasvava ryhmä.

Tavoitteena on todennäköisesti mahdollisuuksien mukaan myös heikentää Natoa ja Euroopan unionia.

Vaatimukseen ei lännessä suostuta ja Putin kyllä tietää sen. Vaatimuksensa taustalle Venäjä on järjestänyt asevoimiaan Ukrainan rajoille niin, että ne pystyvät vaativaan hyökkäysoperaatioon.

Näin Putin ilmaisee, että hän on valmis jatkamaan politiikkaa sodan keinoin, Ukrainassa tai muualla.

Venäjän aikeita arvioitaessa haksahdetaan usein ajattelemaan asioita vain läntisestä näkökulmasta. Siis mikä lännessä on järkevää ja hyvää. Näistä lähtökohdista Krimin miehitys on järjetöntä, samoin sota Syyriassa.

Läntisestä näkökulmasta on vaikeaa myöskään ymmärtää, miksi kallis ja pakotteita aiheuttava sota Ukrainassa on Kremlin mielestä kannattavaa.

Kaikilla näillä toimilla on Kremlistä katsottuna rationaalisia syitä. Shakkikansan johdon voi uskoa ajattelevan monia siirtoja eteenpäin ja ennen kaikkea sitä, mihin suuntiin vallitsevat kehityskulut vievät.

Jos jonkin toimen taustalla on epäsuotuisten kehityskulkujen katkaiseminen, voi se tässä hetkessä näyttää huonosti perustellulta, jopa järjettömältä. Se, mitä pidämme itse järkevänä voi estää meitä uskomasta mahdollisuuksiin, jotka Putinin Venäjän mielestä ovat järkeenkäypiä.

Suomen ulkopolitiikka on perustunut Krimin valtauksen jälkeen aktiivisen vakauspolitiikan neljän pilarin varaan. Pilareita ovat maanpuolustus, Venäjä-suhteet, liittolaisuudet lännessä ja kansainvälinen yhteistyö. Jos jokin pilari heikkenee, on muiden vahvistuttava vakautta tavoiteltaessa.

Pilareista idänsuhteet voivat Venäjän toimien takia heikentyä rajusti lähiaikoina. Kansainvälinen yhteistyö sääntöpohjaisine maailmanjärjestyksineen taas on ja pysyy heikkouden tilassa.

Maanpuolustuksesta Suomi on huolehtinut poikkeuksellisen vahvasti tähänkin asti. Oikeastaan ainoa pilari, jota voidaan vahvistaa merkittävämmin, on läntinen yhteistyö.

Suomi on kokonaisuudessaan Venäjän vaatimuksissaan mainitsemaa lähialuetta eli sen ainakin jonkinasteiseksi etupiirikseen haluamaa.

F-35-koneet ovat tehokas osa Suomen puolustusjärjestelmää. Niin tehokas, että ne on helposti tulkittavissa Venäjää uhkaavaksi asejärjestelmäksi, jotka Putin haluaa kieltää maansa rajojen läheisyydessä.

Venäjän yrittäessä mahdollisesti voimatoimin estää Naton laajenemisen, voi sillä olla jopa päinvastaisia vaikutuksia . Joka tapauksessa tilanteen kiristyminen kaventaa liikkumavaraa. Mitä jyrkempi vastakkainasettelu, sitä selvemmin on otettava puolta. Suomi on toki jo puolensa valinnut

Kremlissä on arvioitu, että nyt on hyvä aika lähteä voimalla muuttamaan eurooppalaisia turvallisuusrakenteita. Tämä koskee myös Suomen asemaa.

Nyt Suomen pitää arvioida oma järkevämme sen suhteen, mitä Putin pitää järkevänä Venäjän suhteen. Putin ei voi enää perääntyä, vaan muutosta on yritettävä vaikka väkisin. Suomen on järkevää varautua nyt tähän.

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.