Simo tekee aattona salitreenin ja Päivi ei tiedä joulustaan vielä mitään – moni viettää joulun ilman perinteitä, ja se on asiantuntijan mukaan tosi ok

– Se alleviivaa, että jos et vietä joulua, et kuulu tähän päivään.

Lipsasen aatto on kulunut monena vuonna töissä ravintolan ovella. Nyt on toinen vuosi, jolloin aika menee kuntosalilla ja kotona. Omia perinteitään hän rikkoo tekemällä jouluaterian koiralleen.

Kymmenestä viime vuodesta Simo Lipsanen on ollut kahdeksana aattona töissä ravintolassa, ja se on ollut hyvä ratkaisu: porukka on hyvällä päällä eikä joulua tarvitse itse ajatella. Nyt joulu kuluu salilla, kotona ja syödessä.

Näkymätön tonttu ajoi rakentamaan omat joulutavat

Muutama viime joulu on kulunut oman ja ystäväperheen kanssa Lapissa, hiihdellen ja lasketellen. Lahjoja annetaan ja muitakin joulutapoja on, mutta ne toteutetaan oman aikataulun ja halujen mukaan.

Asiantuntija kannustaa omiin valintoihin

Vaaranen muistuttaa, että postmodernismissa ei enää olla sidottuja perinteeseen ja siihen, miten aina on tehty. Se koskee myös ruokakulttuuria, riittejä ja juhlia, joista joulu on vain yksi.

Päivi Mäki-Kala etsii itsensä näköistä joulunviettotapaa

Paras joulu: tacoja ja kaljaa Perussa

– Kuvastot joita meille tarjotaan, on usein rakennettu tiettyjen mielikuvien varaan. Jos on paha mieli siitä että on joulun yksin, olisi hyvä muistaa että se on meille rakennettu malli: että jäädään jostain paitsi jos ei vietetä joulua tietyssä yöpuvussa tonnin kuusen alla, sanoo Juntunen.