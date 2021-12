Taistelu ruokalähettien asemasta jatkuu – "Komission kriteerilista ei riitoja ratkaise", sanoo työoikeuden emeritusprofessori

EU komissio esitteli viime viikolla t oimenpiteitä, joiden pitäisi parantaa alustatalouden yritysten keikkalaisina toimivien asemaa ja helpottaa rajanvetoa siitä ovatko he yrittäjiä vai työntekijöitä.

Mikä on ensiarvio komission kriteereistä?

SAK:n Anu-Tuija Lehto on kriteereihin pääosin tyytyväinen.

– Nämä on ihan hyviä kriteereitä, mutta onko näitä tarpeeksi ja miten näitä loppupelissä tulkitaan. Tärkeintä kuitenkin on, että tilannetta ainakin yritetään selkeyttää, Lehto sanoo.

Lehto pitää myös hyvänä, että komissiota myöten on pohdittu työnteon muuttumista.

– Meillä tehdään yhä enemmän työtä, joka ei ole työaikaan ja paikkaan sidottua, jolloin työnjohto ja valvonta painottuvat enemmän sinne työn tuloksiin päin. Sitä kehitystä on mielestäni otettu näissä kriteereissä huomioon, Lehto sanoo.

– Tässä on keskeistä työntekijäolettaman syntyminen. Se ratkaistaan viiden kriteerin perusteella eli jos kaksi niistä täyttyy, syntyy työntekijäolettama eli alustatyön tekijät ovat oletettavasti työntekijöitä, Koskinen kuvaa.

– Katsomme, että ylipäänsä työsuhdeolettama on väärä ja huono lähestymistapa. Oikea tapa olisi katsoa tapauskohtaisesti voimassaolevien työsuhdekriteereiden pohjalta, että onko olemassa työsuhde vai ei.

– Työsuhteeseen viittaisi esimerkiksi se, että toimeksiantaja valvoo, että työ tulee suoritetuksi tai että on enimmäishinta, jonka toimeksiantaja on valmis maksamaan työsuorituksesta. Kyllä näiden seikkojen tarkistaminen on ihan tavanomaista kahden yrityksenkin välillä.