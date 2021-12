Jääkiekkopelissä yleisöltä puuttui maskit, mutta kaupassa ne ovat – ihmisen käytökselle löytyy ainakin kahdeksan eri syytä

Toisissa busseissa Järvenpäälle on huudettu, että minä en mitään maskia pane.

Maskin käyttäminen on tieteellisten näyttöjen mukaan suositeltavaa, mutta ihmiset eivät aina pohjaa arkikäyttäytymistään tieteellisiin suosituksiin. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Eemeli Hakoköngäs ja Tampereen yliopiston tutkijatohtori Lauri Lahikainen löytävät ilmiölle ainakin kahdeksan mahdollista selitystä.

1. Joukkopaine

Maskin käytössä on kyseessä sosiaalipsykologinen ilmiö. Sitä kutsutaan joukkopaineeksi. Ihminen on laumaeläin, joka usein pelkää erottua joukosta. Päätöksiä tehdessä havainnoimme muiden käytöstä.

– Jos olen ainoa maski päässä, yksilönä on tosi vaikea vastustaa kokemusta ja tunnetta, etten ole toimimassa normien mukaan, Eemeli Hakoköngäs sanoo.

Todellisuudessa asia on matemaattisen todennäköisyyden mukaan juuri päinvastoin, Lauri Lahikainen muistuttaa.

Lauri Lahikainen on tutkinut yksilöiden ja ryhmien vastuuta ympäristö- ja ilmastoasioissa ja soveltanut samoja ajatuksia koronapandemiaan. Hän on luonut käsitteen kontaktibudjetti.

– Jos toisella on paljon kontakteja koronan aikana, se ei ole syy lisätä omien kontaktien määrää. Jos muut toimivat vastuuttomasti, se ei ole syy toimia itse vastuuttomasti.

2. Alkoholi ja syöminen

Tutkijat muistuttavat myös, että maski on suomalaisille uusi asia. Arjessa toimitaan usein vaistomaisesti, mutta maskin käyttö vaatii jatkuvaa riskien puntarointia, mihin emme ole tottuneet. Välillä järkevä päätös olisi ihan muuta kuin enemmistöllä.

3. Miehet ja nuoret?

Urheilukatsomoissa on usein enemmän miehiä, vastaavasti kulttuuririennoissa naisia on enemmän. Nuorilla taas voi vaikuttaa se, ettei koronavirus ole heille tilastollisesti niin vaarallinen. Toisaalta nuoriakin sairastuu ja heidän kauttaan tauti voi levitä iäkkäisiin sukulaisiin.

Näitä asioita maskin käytössä pitäisi tutkia lisää. Varmaa on vain se, että laajassa ja arvostetussa tutkimuksessa maskien käyttö todettiin hyödylliseksi. Bangladeshissa tutkimukseen osallistui peräti 340 000 aikuista.

TKL:n tuleva pääluottamusmies Sonja Järvenpää on huomannut bussikuskin työssään, että maskien käyttäminen on vähenemään päin.

4. Vapauden harha

Vapaudessa unohtuu vastuu. Lahikainen nostaa etiikan kannalta esiin kaksi periaatetta. Molemmissa on kyse solidaarisuudesta.

Koronavirus tarttuu ja jokainen meistä voi levittää virusta. Tartuttamisen vähentämisen, eli maskin käytön, pitäisi olla jokaisen velvollisuus. Sama periaate on liikennesäännöissä. Noudatamme niitä, ettei kenellekään muulle sattuisi mitään.

Toinen periaate koskee globaalin ongelman ratkaisua. Jokaisen velvollisuus on tehdä oma osansa.

– Kyse on taas samasta kuin liikenteessä. Jos näemme liikenneonnettomuuden, on velvollisuus hälyttää apua ja katsoa, pystymmekö pelastamaan henkilön, Lahikainen vertaa.

5. Äänen käyttö

Yksi maskin käytön kummallisuuksista on se, että korkean riskin tilaisuuksissa maskia nähdään usein harvemmin kuin matalan riskin tilaisuuksissa. Korkean riskin paikkoja ovat esimerkiksi urheilutapahtumat ja yökerhot.

Koronaviruksen tartunnan kannalta tässä ihmisen logiikassa on erittäin suuri aukko. Huutaminen ja laulaminen levittävät virusta juuri enemmän kuin hiljaa oleminen.

6. Mielikuva ulkoilmasta

Mutta vaikka ihminen istuu toppatakki päällä jääkiekkokatsomossa, kyse on kuitenkin sisätilasta.

7. Liika hienotunteisuus

Myös tämä on oman itsemme kannalta virheellinen ajatus. Ei ole kohteliasta mahdollisesti tartuttaa vakavaan sairauteen.

8. Sekavat säännöt

Ihmiset tekevät johtopäätöksiä vertaamalla itseään toisiin ihmisiin. Tutkijoiden mukaan olisi helpompi noudattaa selkeitä ohjeita kuin alati vaihtuvia. Etenkin syksyllä on ollut Eemeli Hakokönkään mukaan vaikea pysyä perässä maskisuosituksista.

– Syksyn mittaan on tullut vapautumisentunne ja sitten taas tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Ihmiset mukauttavat toimintaansa informaation mukana, mutta voi olla vaikea pysyä perässä, mikä on suositus missäkin paikassa.