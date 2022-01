Kun älypuhelimen käyttö ei onnistu, se sysää syrjään monen vanhuksen oikeudet – ikääntyneitä pidetään myös usein suotta hölmöinä

Ihan tavallisia puhelinnumeroita vaikkapa terveydenhuoltoon on vaikea löytää. Joidenkin palveluiden käyttö vaatii tunnistautumista ja kykyä käyttää älypuhelinta.

Joillekin ainoa vaihtoehto on siis mennä virastoon tai palvelupisteeseen itse asioita hoitamaan. Tai hankkia joku muu valtakirjan kera asioidensa hoitoon.

Jonossa näkö- ja liikuntavammaisen puolesta

Erik Jetsonen jonotti toisen ihmisen puolesta hoitamaan asioita valtakirjalla. Omat asiat sujuvat verkossa, mutta autettavalla on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

– Kaikki eivät pysty sähköisiä palveluita käyttämään. Minunkin on tätä täytynyt harjoitella. Nyt olen hoitamassa asioita sellaisen ihmisen puolesta, joka ei netin kautta voi asioitaan hoitaa. Eikä hän tänne jonoon pääse. Hänellä on näkövamma eikä hän juuri kykene jaloillaankaan liikkumaan. Että tämmöttii.

Tiina Rundelin on asunnonvälittäjä. Hän kertoo, että lähes kaikki sopimukset vaativat nykyään tietoverkkoasiointia.

– On paljon yksin eläviä ja vanhuksia ja vammaisia. Tietotekniikka on aika haasteellista heille.

Karuja viestejä: Ei kuulu meille

Vanhusten oikeuksien toteutumista ja palvelujen saamista tutkivan professorin Kaijus Ervastin tutkimusryhmä on kerännyt kolmen yliopiston ihmisoikeuskeskuksen kanssa kertomuksia ikääntyvien oikeuksien ja palvelujen ongelmista.

Tutkijat ovat saaneet lehti-ilmoituksen perusteella yli 600 ihmisten ongelmista kertovaa tarinaa ja yhteydenottoa. Kertomuksia on tullut kirjeinä, sähköposteina ja puheluina. Niitä ovat lähettäneet vanhukset itse sekä heidän omaisensa ja omaishoitajansa.

Lisäksi ihmisillä on oikeudellisia pulmia esimerkiksi asumiseen, perheeseen, tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä kaltoinkohteluun liittyvissä asioissa. Osa ongelmista juontaa siitä, että ikääntyvät joutuvat painimaan läheisten kuolemiin liittyvien asioiden kanssa.

– Moni kertoo, ettei löydä oikeaa paikkaa, josta saada neuvoja tai valittaa. Ihmistä patistetaan luukulta toiselle. Ihmisillä on tunne, että kaikki sanovat, että asia ei kuulu meille, Ervasti kuvailee.

Ihmiset kertovat esteistä, jotka rajoittavat heidän oikeuksiaan: on taloudellisia ja oikeudelliseen informaation sekä omaan osaamiseen liittyviä pulmia.

– Osa ikääntyneistä kokee, että heitä kohdellaan niin kuin vähän höpsähtäneinä, vaikka he ovat täysissä sielun ja ruumiin voimissa.

Keski-ikäisen ja keskiluokkaisen oikeudet jylläävät

– Tällä hetkellä noin viidennes väestöstä on yli 65-vuotiaita. Muutaman vuosikymmenen päästä kolmannes kansasta on yhtä vanhoja. Muistisairaidenkin määrä on noin 200 000, ja kasvaa väestön ikääntyessä. Ryhmien kasvu tuo haasteita sekä oikeus- että hyvinvointijärjestelmälle.