Uuden sukupolven avaruusteleskooppi laukaistaan pian matkaan Etelä-Amerikasta – Yle tutustui tutustui isosilmäiseen jättiläiseen avaruuskeskuksessa

KOUROU, RANSKAN GUAYANA Mitä yhteistä on uudella avaruusteleskoopilla ja Olkiluodon kolmosvoimalalla?

Yllättävän paljon: niitä on tehty lähes yhtä pitkään, ja kumpikin on noin vuosikymmenen myöhässä. Lisäksi kummankin budjetti on paukkunut, ja lopulta hintalapuissa lukee noin 8,5 miljardia euroa.