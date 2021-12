Rantavedestä kuului kimeää vinkunaa: "Siellähän olikin apua tarvitseva kaveri"

Hannosen kesämökki on Saimaan rannalla Lappeenrannan naapurikunnassa Taipalsaarella. Jää oli pakkasten ansiosta jo niin paksua, että hän oli päättänyt kolata itselleen luistelupaikan.

Kaikki merkit viittasivat siihen, että saukonpoikanen on yksin ja emolle käynyt huonosti.

Kaipasi tukea

– He olivat sitä mieltä, että eläimellä on hätä, koska se päästää ihmisen noin lähelle ja hytisee avannon reunalla, kertoo Hannonen

– Raasu oli jo niin kylmissään, että sen liikkuminen ei enää kovin vikkelää ollut. Saukko meni pahvilaatikkoon, ja sitten uusi soitto eläinsairaalaan, että nyt on kaveri kiinni.

Kaupunkilomalle

– On siellä kuulemma hyvävointisena tutustumassa uusiin tiloihin ja uuteen saukko-kaveriinsa, joka oli tuotu sinne Etelä-Kymenlaakosta paria päivää aiemmin.

Syksyn poikanen

Saukko on vikkeläliikkeinen näätäeläin, joka on tottunut elämään vedessä. Se metsästettiin Suomessa liki sukupuuttoon kahteen otteeseen 1930- ja 1950-luvuilla. Nyt kanta on nyt vahvistunut ja sitä tavataan koko Suomessa.