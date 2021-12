Vaikeista ihosairauksista kärsivät eivät pääse enää aurinkoon etelän lämpöön – kymmeniä vuosia kestänyt etuus poistui

STEAn mukaan kyse ei ole rahasta

– Tämä on jäsenistölle iso asia. Auringonvalo auttaa, se on kirjoitettu kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

STEAn erityisasiantuntija Kirsi Jylhän mukaan kohderyhmän hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä on mahdollista tukea myös kotimaassa tapahtuvan ryhmätoiminnan avulla. Tähän molemmilla järjestöillä on STEAn avustus olemassa.

– Vuosi 2021 on ollut rahoituksessa ylimenokausi, jolloin ulkomaan matkoja on vielä avustettu. Nyt avustusta ei enää ehdoteta.

Ennen koronaa ulkomailla kuntoutuksessa on käynyt noin 250 ihmistä vuosittain. Matkojen avustus on vajentanut STEAn rahakirstua arviolta runsaalla puolella miljoonalla eurolla vuodessa. STEAn mukaan kyse ei kuitenkaan ole rahasta, vaan toiminnan uudesta linjauksesta.

Kaikilta ei satele ymmärrystä ulkomaan reissuille

Kontto kertoo, että kun iho on päässyt tankkaamaan syksyisin etelän auringon säteitä, seuraava talvi on mennyt paremmin.

Kuivasta ihosta kärsii lähes jokainen elämänsä aikana

Allergia-, iho- ja astmaliiton kautta ilmastokuntoutuksessa on vuosittain käynyt noin 80 henkilöä, kertoo toiminnanjohtaja Paula Hellemaa . Ilmastohoitomatkoja on järjestetty atopiaa sairastaville reilut kolmekymmentä vuotta.

Paula Hellemaa kertoo, että taipumus atopiaan on perinnöllistä. Jos toinen vanhempi on atoopikko, lapsen riski samaan vaivaan on karkeasti arvioiden noin 25 prosenttia. Kun molemmat vanhemmat ovat atoopikkoja, lapsen riski saada atooppisia oireita on noin 50 prosenttia.