Analyysi: Tampere-Pirkkalasta avautuvat suorat reitit voivat kannattaa vain jos turisteja saadaan Keski-Euroopasta Suomeen

Tampere-Pirkkalan terminaalin eteen on pysäköity upouusi Airbus A220-300 -matkustajakone. Sellaisen moni lentoyhtiö haluaisi nyt laivastoonsa.

145 matkustajaa kuljettava kone on monella reitillä koronapandemian jälkeen sopivan kokoinen kone, kun matkustus on vasta viriämässä. Se kuluttaa myös vähemmän polttoainetta kuin monet vanhemmista ja suuremmista konetyypeistä – sillä lentäminen on edullista.