Kirjailija Jukka Itkonen on kuollut. Hän täytti 70 vuotta muutama kuukausi ennen kuolemaansa. Itkonen menehtyi tänään sairaalassa pitkän sairauden uuvuttamana.

Varkaudessa syntynyt, sittemmin helsinkiläistynyt, Itkonen on sanoittanut lukuisten suomalaisartistien kappaleita. Hänen sanoittamaansa musiikkia ovat esittäneet muun muassa Kari Tapio, Paula Koivuniemi ja Topi Sorsakoski & Agents. Hän on myös itse tehnyt musiikkia ja keikkaillut muun muassa lastenmusiikkia esittävän Z.Z. Topelius -bändinsä kanssa. Vuonna 2007 ilmestyi Itkosen sooloalbumi Joko teitä on rakastettu?