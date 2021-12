Sähkön kallistuminen toi kasvihuonevihannesten hintoihin korotuspaineita – yhdelle yrittäjälle se tarkoitti kurkunkasvatuksen lopettamista

Sähkön viimeaikaiset hinnannousut ovat tuntuneet myös puutarhayrittäjien kukkarossa. Ainakin yksi yrittäjä on päätynyt jo tyhjentämään kasvihuoneensa kurkuntaimista, koska nykyisillä pörssisähkön hinnoilla ei ole varaa kasvattaa kurkkua myyntiin.

Toinen vaihtoehto on nostaa myytävien tuotteiden hintoja kattamaan kasvaneet tuotantokulut. Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen sanoo, että niin sen kuuluisikin mennä, mutta käytännössä asiat menevät toisin.

Jalkasen mukaan esimerkiksi kurkuista ja tomaateista myydään yli 90 prosenttia kolmen suuren eli S-ryhmän, Keskon ja Lidlin myymäläverkostojen kautta. Suoramyynnin, kesätorien ja muiden osuus on ripaus kaikesta.

– Keskusliikkeillä ei ole ollut juuri haluja nostaa yrittäjälle maksettavia tuotehintoja. Neuvotteluissa niiden ostaja sanoo "tää on meidän hinta, ota tai jätä".

Hyvin moni on ottanut. Suomessa on noin 150 kurkkuviljelmää ja 96 prosenttia Suomessa syödyistä kurkuista oli kotimaisia viime vuonna. Tomaattien kotimaisuusaste on 62–63 prosenttia.