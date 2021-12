Sokea Mirella Snellman on Lucia-neidon kauneusihanteiden ilmentymä, mutta hän ei ole koskaan nähnyt itseään

Lucian valintaan otettiin mallia kauneuskilpailuista

Vaikka Lucia-neito on hyväntekeväisyyden keulahahmo, Lucian valinta on rinnastunut kauneuskilpailuihin jo 1950-luvulta saakka. Silloin sanomalehti Huvudstadsbladet julkaisi ensimmäistä kertaa kilpailun, jossa lukijat saattoivat äänestää vaaleahiuksisten nuorten naisten joukosta suosikkinsa Lucia-neidoksi.

Snellman valittiin pelkän luonnekuvauksen perusteella

"Sopisin mielestäni hyvin Luciaksi, koska olen luonteeltani iloinen, hauska ja sosiaalinen ja tykkään myös ilahduttaa muita. Lisäksi rakastan laulamista. Lucia on sokeiden suojeluspyhimys, ja omasta sokeudestani johtuen hän on minulle erittäin tuttu ja läheinen hahmo. "

Lucia-neitoon liitettyjä ihanteita on kyseenalaistettu vuosi toisensa perään. Esimerkiksi useilla paikkakunnilla on valittu jo vuosia Lucia-mummo. Kokkolassa Lucia valitaan tänä vuonna yhdenvertaisuus-teemalla kehitysvammaisten nuorten naisten joukosta.

Ennen vanhaan Lucia saattoi olla renkipoika

Mikkelin tuomiokirkossa Mirella Snellman on saanut päähänsä kynttiläkruunun, hänen vyötärölleen on sidottu punainen nauha ja käsissä on kauralyhde. Hän laulaa Walking in The Air-kappaletta soolona pianon säestyksellä.