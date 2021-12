Vankiloita piinaa vartijapula ja vaikein tilanne on suljetuissa laitoksissa – rikollisia vartioivat entistä useammin epäpätevät sijaiset

Vakiväki kuormittuu

Esimerkiksi Pyhäselän vankilassa on sovittu, että tietyissä tehtävissä täytyy olla vartijan koulutus. Se edellyttää, että työvuorossa on aina myös koulutettua työvoimaa.

Vankilavirkailijain liiton kyselyssä 60 prosenttia vanginvartijoista on harkinnut alan vaihtoa. Pyhäselän vankilassa alan vaihtajia on toistaiseksi ollut vähän.

Risen säästökuuri kostautuu

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan Arto Kujalan mukaan vajeen taustalla on vuosina 2006–2016 läpi viety säästöohjelma. Sen yhteydessä vartijoiden koulutusta leikattiin rajusti: kun vuonna 2008 koulutukseen otettiin 80 opiskelijaa, on vuodesta 2010 lähtien määrä ollut 36–40 opiskelijaa.

Vartijoihin kohdistuva uhkailu yleistynyt

– Vankiaines on muuttunut haastavammaksi. Lähes kaikilla on päihdeongelma. Myös mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, Pyhäselän vankilan luottamusmiehenä toimiva Ovaskainen sanoo.

Vankilavirkailijain liiton alkuvuodesta tekemän jäsenkyselyn mukaan yli 60 prosenttia vartijoista on harkinnut alan vaihtoa . Perusteluissa nousevat esiin työkuorma ja turvallisuusuhat. Vankilavirkailijain liiton mukaan ongelmiin on tartuttu hitaasti. Liitto perää Rikosseuraamuslaitokselta järeämpiä toimia.

Vankiloiden turvallisuutta uhkaavat vangit omille osastoille

Alkuvuodesta Rise teetti vankiloiden turvallisuudesta useita selvityksiä, joiden pohjalta on laadittu joukko toimenpiteitä. Kujalan mukaan osa näistä on jo viety käytäntöön. Esimerkiksi yksin työskentelemistä on vähennetty ja turvatekniikkaa päivitetty. Syksyllä luovuttiin miesten ja naisten yhteisistä avovankiloista, mikä on vähentänyt naisvankien kokemaa häirintää.