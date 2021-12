Skandaalien ryvettämä Golden Globe julkaisi ehdokkaat – Juho Kuosmasen Hytti nro 6 ehdolla parhaaksi vieraskieliseksi elokuvaksi

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 -elokuva tavoittelee Golden Globe -gaalassa parhaan vieraskielisen elokuvan palkintoa. Ehdokkuuksista kerrottiin maanantaina neljän aikaa iltapäivällä Suomen aikaa.

Elokuva palkittiin aiemmin tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix -palkinnolla. Se on myös Suomen Oscar-ehdokas.

Tämä on päivittyvä uutisjuttu, johon lisätään tietoa.

Golden Globe -palkinto ja sitä jakava yhdistys ovat kompuroineet niin sakeissa skandaaleissa, että seuraavaa palkintogaalaa on päätetty olla televisioimatta. Tulehtuneesta tilanteesta huolimatta tuoreet Golden Globe -ehdokkuudet paljastetaan tänään maanantaina, ja ne päivittyvät tämän jutun loppuun.

Viime vuonna Golden Globe -gaalaa lykättiin pandemian vuoksi tammikuulta helmikuulle. Pandemia on kuitenkin vain yksi palkintoja jakavan taustaorganisaation Hollywood Foreign Press Associationin (HFPA) huolista. Viime keväänä alle satajäseninen viihdetoimittajien yhdistys erotti yhden jäsenistään rasistisen sähköpostin vuoksi.

Samaan aikaan nousi esille, että kaikki yhdistyksen 87 jäsentä ovat valkoihoisia. (siirryt toiseen palveluun) Kriitikoiden mielestä tämä johtaa siihen, että gaalassa palkitaan suhteettoman paljon valkoisia viihdelan tekijöitä.

Uusia jäseniä ja rahankäyttö kuriin

Järjestön rahankäyttöä ja sen vaikutusta (siirryt toiseen palveluun) palkintolautakunnan päätöksiin on niin ikään kritisoitu. Norjalaistoimittaja, jonka jäsenhakemus hylättiin, nosti HFPA:ta vastaan syytteen, jossa hän väitti jäsenten ottavan vastaan tuhansien dollareiden palkkioita samoilta studioilta, verkostoilta ja julkkiksilta, joille he jakoivat palkintoja. Syyte ei edennyt alkua pidemmälle, mutta se nosti esiin siinä mainittuja kipupisteitä.

Alalla kuulutettiin organisaation vastuuta ja muistutettiin siitä, että HFPA on yleishyödyllinen yhdistys, jonka ei tarvitse maksaa veroja.

Kriisiviestintää varten palkattu konsultti nosti kädet pystyyn aiemmin tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun) ja jätti yhdistyksen kiehumaan omissa liemessään.

Kohujen seurauksena yksikään televisioyhtiö ei ole osoittanut halukkuutta lähettää aiemmin lähes Oscar-gaalan veroista palkintojuhlaa kanavillaan. Golden Globet on perinteisesti nähty NBC:n välittämänä. Tänä vuonna palkintogaalaa voi seurata nettistriimin välityksellä.

Viime viikolla julkistamassaan avoimessa kirjeessä HFPA (siirryt toiseen palveluun) vannoo muuttuneensa. Jäsenistöä on tuuletettu ja äänestyskäytäntöjä on muutettu läpinäkyvämmiksi. Yhdistykselle on nimitetty erillinen yhdenvartaisuusjohtaja. HFPA on myös jakanut huomattavan määrän rahaa stipendeinä sekä erilaisiin taidetta ja journalismia tukeviin hankkeisiin.

Yhdistys sanoo, ettei halua antaa liki 80-vuotta jatkuneen tradition kadota.

Golden Globe -palkintojen on elokuva-alalla perinteisesti katsottu ennakoivan Oscareita.

Tämänkertaiset ehdokkaat ovat tässä:

Paras ei-englanninkielinen elokuva - (ennen vieraskielinen elokuva)

Compartment no. 6, Hytti nro 6 - (Suomi, Venäjä, Saksa) (Sony Pictures Classics)

Drive my car - (Japani) (Janus Films)

The Hand of God - (Italia) (Netflix)

A Hero - (Ranska, Iran) - (Amazon Studios)

Parallel Mothers (Espanja) - (Sony Pictures Classics)

Naisnäyttelijä elokuvassa - komedia tai musikaali

Marion Cotillard - Annette

Alana Haim - Licorice Pizza

Jennifer Lawrence - Don’t Look Up

Emma Stone - Cruella

Rachel Zegler - West Side Story

Näyttelijä elokuvassa - komedia tai musikaali

Leonardo Dicaprio - _Don´t Look Up

_

Peter Dinklage - Cyrano

Andrew Garfield - Tick, Tick...Boom!

Cooper Hoffman - Licorice Pizza

Anthony Ramos - In the Heights

Paras elokuvaohjaaja

Kenneth Branagh - Belfast

Jane Campion - The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal - The Lost Daughter

Steven Spielberg - West Side Story

Denis Villeneuve - Dune

Näyttelijä draamaelokuvassa

Mahershala Ali - Swan Song

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

Paras elokuva - komedia tai musikaali

Cyrano (MGM)

Don´t Look Up (Netflix)

Licorice pizza (MGM)

Tick, Tick...Boom! (Netflix)

West Side Story (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)