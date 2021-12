Huhu vastasyntyneiden vauvojen neurologisista oireista leviää Oulussa – OYS tyrmää: Väärän tiedon levittämistä

OYSin lasten- ja naisten tulosaluejohtajan Eila Suvannon mukaan virheellistä tietoa on levitetty esimerkiksi viikonlopun aikana Eduskuntatalon portailla järjestetyssä tilaisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

Oys Synnytyksen Facebook-sivulle on laadittu kirjoitus, jossa todetaan, että huhut eivät pidä paikkansa.

– Kyse on väärän tiedon levittämisestä, sanoo Suvanto Ylelle.

Facebook-päivityksellä on haluttu rauhoittaa odottavia äitejä.

Hän muistuttaa, että huhupuheina liikkuvaa väärä tietoa on nyt paljon.

– Kyseessä on tyypillinen epämääräinen “heitto” joistakin oireista, ei lääketieteellinen diagnoosi. En tiedä kuka tämän on keksinyt ja miksi. Tuskin keksijällä on puhtaat jauhot pussissan.