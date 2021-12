Merivahingon taustalla voi olla lukuisia tekijöitä: Uupunut miehistö, epäotolliset sääolosuhteet ja tekniset häiriöt

– Itämeri on yksi maailman tiheimmin liikennöidyistä vesialueista. Siihen nähden meillä sattuu aika harvoin onnettomuuksia, ainakin vakavia sellaisia. Kaikki on kuitenkin mahdollista kun merellä kuljetaan, merikapteeni Päivi Söderholm Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta sanoo.

Syy aamuöiseen onnettomuuteen on yhä epäselvä. Söderholm arvelee, että vallitsevat sääolosuhteet ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa ikävään tapahtumaan, mutta hän korostaa, että syyt voivat olla aivan mitä vain.

– En tunne tätä tapausta yksityiskohtaisesti, mutta teknisen poikkeaman mahdollisuus on tietysti olemassa. Silloinkin pitää reagoida nopeasti ja ilmoittaa radiolla, että nyt on ohjaushallinta menetetty ja pistää tietynväriset mastovalot loistamaan, jotta muut alukset osaavat väistää, hän sanoo.

Inhimillinen tekijä yleisin syy onnettomuuksiin

Onnettomuuksiin taustalla on usein monta eri tekijää. Esimerkkinä Söderholm mainitsee ihmisen oman toiminnan.

– Aikaisemmin sanottiin, että noin 80 prosenttia kaikista onnettomuuksista johtuu inhimillisistä tekijöistä. (Euroopan meriturvallisuusvirasto) Emsan viimeisissä tilastoissa se oli noin 65 prosenttia, mikä sekin on iso luku.

Söderholmin mukaan ihmisen käyttäytymiseen on paljon vaikeampi vaikuttaa kuin tekniseen kehitykseen, mutta hänestä siihen olisi syytä panostaa.

– Ihminen tekee virheitä, mutta ihminen on myös hyvin luova ja osaa ratkaista ongelmia. Sitä kautta pitäisi kokonaisuutta pyrkiä parantamaan ja tekemään merenkulusta entistä turvallisempaa.

Meriturvallisuudesta säädetään yhteisin säännöin

Meriturvallisuus on jo tällä hetkellä hyvin tärkeä osa merenkulkua. Meriliikenteessä on yhtenäiset kansainvälisesti sovitut liikennesäännöt, joissa on määritelty muun muassa, miten toimia yhteentörmäysten välttämiseksi vilkkaasti liikennöidyillä vesillä.