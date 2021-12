Vuoden 2021 sotakoira on Lapin lennostossa työskentelevä labradorinnoutaja Tonni – ohjaaja: "Annan Tonnille arvosanaksi täyden kympin"

Vuoden 2021 sotakoira löytyy Lapista. Se on Lapin lennostossa työskentelevä Varjoahon Nasta Poika, kutsumanimeltään Tonni .

9-vuotias labradorinnoutaja Tonni on koulutettu jäljestämiseen, pienesine-etsintään, huumausaine-etsintään ja henkilöetsintään. Se työskentelee yhdessä ohjaajansa, ylivääpeli Miikael Koiviston kanssa.

– Se on siinä oikeasti hyvä. Ja myös kadonneiden etsinnässä ollaan annettu virka-apua poliisille ja muille viranomaiselle, hän sanoo.

Viisi virkatahoa valitsee kukin keskuudestaan vuoden poliisikoiran, vuoden vankilakoiran, vuoden rajakoiran, vuoden tullikoiran ja vuoden sotakoiran. Kennelliitto on julkaissut verkossa aikkien palkittujen virkakoirien esittelyt videoiden muodossa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Jo ensitapaaminen enteili hyvää

– Menin istumaan nurmikolle, ja se tuli istumaan syliin. Meillä synkkasi heti ajatukset yhteen. Peli oli menetetty omalta kohdalta. Loppu on historian havinaa, Koivisto summaa.

Tänä vuonna Tonnin polvi leikattiin, mutta se on parantunut ennalleen, mikä sallii Tonnin tehdä töitä täyspäiväisesti. Ja niin se tekeekin.

– Tonni on aina valmis töihin ja treenaamaan, jos vain isäntä on valmis. Jokainen päivä, mikä yhdessä ollaan Tonnin kanssa, on onnistuminen.