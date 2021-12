Tutkijat kehittävät täydellistä joulukuusta laboratoriossa Savonlinnassa – "Hyvät edellytykset, että tästä joukosta se löytyisi", sanoo Mikko Tikkinen

Harvasta kuusesta on joulupuuksi

Oksan viisivuotinen Muumio käy esimerkiksi kestävästä joulupuusta. Aivan näin kauan harva haluaa samaa joulukuusta säilyttää, mutta neulasten pysyminen kuusessa on ominaisuus, jota hyvältä joulupuulta toivotaan.

Lisäksi hyvä joulukuusi on väriltään kaunis ja siinä on riittävän tuuheat ja tiheät oksat. Näin listaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Mikko Tikkinen, joka on viime vuodet etsinyt keinoa tuottaa täydellisiä joulukuusia.