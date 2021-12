Poliisi: nuorta keskisuomalaismiestä epäillään kymmenistä lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä somessa – epäiltyjä tapauksia tullut taas lisää

Sisä-Suomen poliisilaitoksen esitutkinnassa on ilmennyt, että tähän mennessä lapsia on tunnistettu yhteensä 90.

Epäillyt rikokset ovat kohdistuneet alakouluikäisiin lapsiin. Tähän asti tunnistetuista nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias. Lasten tunnistamiseen tähtäävä työ jatkuu edelleen.

Rikoksesta epäilty on vangittu Keski-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuun lopulla ja hän on edelleen vangittuna. Hänet on heinäkuussa vangittu kymmenistä uusista rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.