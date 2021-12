Kansainvälisen matkailun paluuta Lappiin varjostaa pandemia-ajan pahin tautitilanne – matkailualalla kasvaa huoli hätäjarrutuksesta

Lapin sairaanhoitopiirissä korontilanne on kehittynyt pandemia-ajan pahimpiin lukemiin juuri kun odotettu matkailukausi on kiivaimmillaan.

Viime viikolla sairaanhoitopiirissä todettiin yhteensä 276 tartuntaa, joista 46 oli ulkomaalaisilla matkailijoilla. Matkailijoiden osuus kaikista Lapin tartunnoista on noussut viikossa 3,5 prosentista 16,5 prosenttiin, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas .

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla 61 tartuntaa, mutta toistaiseksi niitä on ollut ulkomaalaisilla matkailijoilla vain vähän. Sen sijaan rajan ylittävillä ostosmatkailijoilla tartuntoja todetaan “koko ajan”, kertoo johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila .

Toisaalta tartuntaluvut eivät ole enää keskeinen luku, vaan sairaalahoidon tarve. Sekin on lisääntynyt.

– Vielä ei voi puhua kuormituksesta. Tällä hetkellä meillä on viisi potilasta sairaalahoidossa, kun aiemmin oli yhtä tai ei ollenkaan. Tehohoidossa on ollut viimeaikoina 1–2 potilasta, kertoo Markku Broas.

Länsi-Pohjassa sairaalahoidossa on seitsemän potilasta ja myös tehohoitoa on tarvittu. Viikko sitten potilaita oli viisi.

Lapissa ei vielä toistaiseksi ole havaittu omikronmuunnosta. Tapausten löytymisen viive on kuitenkin 1–2 viikkoa. Esimerkiksi Länsi-Pohjan viime viikon testejä ei ole vielä tämän osalta analysoitu.

LSHP: Muut keinot ennen hätäjarrua

Tartuntojen määrän kasvun ja omikronin leviämisen pelossa on väläytelty myös niin sanotun hätäjarrun käyttöönottoa.

Ylen tietojen mukaan hallituksen sote-ministerityöryhmässä on keskusteltu rajakäytäntöjen muutoksista. Muutos voisi koskea sitä, että koronapassilla ei pääsisi jatkossa maahan. Kaikilta tulijoilta vaadittaisiin sen sijaan kaksi negatiivista testitulosta.

Lapin matkailussa tilannetta seurataan huolestuneena. Esimerkiksi Lapland Hotelsin matkailukausi on lähtenyt hyvin käyntiin ja hotellien varaustilanne on yhä ennätystalven 2019 tasolla.

Ari Vuorentausta johtaa eri puolille Lappia ulottuvaa Lapland Hotels -ketjua. Varaustilanne on hyvä jopa pitkälle kevääseen, mutta hätäjarrulla olisi vakava vaikutus matkailukaudelle.

Sairaanhoitopiirin, kuntien ja koronatestipalvelujen tuottajat kokoontuivat tänään iltapäivällä etäkokoukseen, jossa käytiin läpi pika-antigeenitestien järjestämistä ulkomaalaisturisteille mm. Lapin lentokentillä, kun he saapuvat Suomeen.

Testi kotimaassa estäisi tartuntojen tulon

Matkailijoiden tartunnat on todettu virallisilla testauspisteillä. Britit tekevät myös niin sanottuja kotitestejä ennen paluulennolle lähtemistä. Näiden luotettavuus ei Broaksen mukaan ole välttämättä erityisen korkea.

– Kotitestit ovat henkilön omalla vastuulla ja tietysti sen herkkyys ei ole paras mahdollinen koska riippuu, kuinka testi on otettu ja se on tietysti sellainen omantunnon kysymys, että millä tavalla ilmoittaa testistä, koska se tehdään 1–2 vuorokautta ennen kotiinlähtöä. Siinä on varmasti tekijöitä, joka huonontaa niiden testien osuvuutta, Broas sanoo.