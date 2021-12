Jari Ehrnroothin kolumni: Suomen hyvinvointialueilla ei voida hyvin

Hyvinvointikeskeisestä elämästä on tullut fantasia, joka hallitsee Suomen henkistä tilaa. Tammikuussa äänestetään valtuutetut aluehallintoon, jota nimetessään perinteisesti neutraali lainsäätäjäkin sortuu unelmien kieleen.

Utopistinen hyvinvointiaate on kaapannut vallan paitsi poliittisessa kielenkäytössä ja yhteiskunnan kehittämisessä myös eettisessä itsearvioinnissa. Kärkevin todistus aatteen nurinkurisesta vahingollisuudesta on kansakunnan heikkenevä kyky nujertaa kuolonuhreja aiheuttavaa pandemiaa.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen sanoin ”jokainen yksilö on vastuussa pandemian torjunnasta” (siirryt toiseen palveluun) . Tämä kiistaton moraalilause ei kuitenkaan puhuttele vapaan yksilön perimmäistä toiminnanohjausta, jos henkilökohtainen hyvinvointi on hänelle arvoista korkein.

Hyvinvointiaatteessa siitä, mikä on arvokkaan elämän yksi edellytys , tehdään koko elämän tarkoitus. Minusta tämä on paitsi nurinkurista ja moraalisesti rappeuttavaa myös typerää.

En ole koskaan voinut ymmärtää, miksi ihmiset juoksevat hyvinvoinnin perässä. Kuka jaksaa päivä tolkulla keskittyä siihen, että on nätti naama, hyvä mieli ja mukava olo?

Tammikuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina suurin osa suomalaisista pääsee äänestämään hyvinvointialueiden valtuustovaaleissa. On luotu uusi maakuntahallinto, joka järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen alueensa asukkaille. Tämä on koettu tarpeelliseksi, koska muuten autioituvien ja köyhtyvien maalaiskuntien asukkaat jäisivät vaille perustuslain takaamia palveluita.

Kirjailijana minua kauhistuttaa kielen väärinkäyttö. Jos hyvinvointi on ominaisuus, tarkoittaa hyvinvointialue poikkeuksellisen korkean hyvinvoinnin aluetta. Samaan tapaan puhumme aurinkorannikosta tai raamattuvyöhykkeestä.

Kotimaisten kielten keskus vastusti nimitystä hyvinvointialue (siirryt toiseen palveluun) . Suomen kielen vartijoiden mielestä hyvinvointi on abstrakti ja monimerkityksinen sana, joka ei kuvaa neutraalisti hallinnollisen yksikön tehtäviä, vaan viittaa hallinnon tavoitteisiin.

On surkeaa, että lainsäätäjä on langennut unelmahöttöiseen kielenkäyttöön. Vielä vuoden 2000 perustuslakia säädettäessä harkittiin viisaasti eikä puhuttu esimerkiksi hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointipalveluista. Tämän vuotisessa aluehallintolaissa (siirryt toiseen palveluun) mennään jo missio edellä. Puhumalla hyvinvointialueista luodaan vaikutelma, että kaikkialla maassa voidaan keskimääräistä paremmin.

Samanaikaisesti kurja tosiasia on edelleen se, että Suomessa perusterveydenhoitoon pääseminen on tuskallisen hidasta ja vaikeaa, ellei ota yksityistä sairausvakuutusta tai saa palvelua työterveyshuollosta. Nyt on siis ruiskittu hyvinvoinnin tähtisadetta hallintohimmeliin ja jätetty terveydenhuollon tärkein ongelma vaille ratkaisua.