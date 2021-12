Emilia Uljaan kolumni: Jos kukaan ei muista aluevaalien olemassaoloa, ei kukaan äänestä

Akuutimmista aiheista löytyy syy sille, miksi media on jättänyt aluevaalit fonttikooltaan pieniksi sivuotsikoiksi – pääuutisen virkaa on toimittanut aina jokin akuutimpi ja kiinnostavampi asia, kuten esimerkiksi koronapandemia. Kun pohdittavana on tehohoitokapasiteetin riittäminen ja koronapassi, jäävät vaalit vertailussa arkipäiväisen tylsiksi. Olivat ne kuinka historialliset tahansa.

Entä mitä, jos suomalaiset eivät vaan äänestä? Jos äänestysprosentti laskee entisestään, yksittäinen ääni saa kohtuuttoman paljon painoarvoa. Se on toki mukavaa heille, jotka äänestävät, mutta demokratialle se on myrkkyä. Demokratiassa kun pitäisi olla kyse kaikkien vallasta, ei harvojen vallasta.

Suomalaisten täytyisi siis äänestää , vaikka vaalit eivät sen kummemmin kiinnostaisi – erityisesti pitäisi herätellä niitä nuoria, jotka eivät ole vielä aiemmin äänestäneet. Aktiivisimpia äänestäjiä ovat kuitenkin aina he, joille äänestäminen on muodostunut vuosikymmeniä kestäväksi tavaksi (siirryt toiseen palveluun) .

Sille, että jokin asia ei yksinkertaisesti kiinnosta, on hankalaa keksiä ratkaisua. Keinot ovat siis vähissä: olennaista lienee sijoitella äänestyspaikkoja niin, että jokaisen on niissä mahdollisimman helppoa käydä. Toivoa sopii myös, että äänestyspäivänä on hyvä ilma. Toki olennaisinta on äänestää itse. Kansanvalta ei toimi, jos kansa ei tahdo valtaa käyttää.