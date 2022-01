Raisa Omaheimon kolumni: Muuttuva perustaso estää meitä huomaamasta miten suurten muutosten keskellä elämme

Vuosikymmenien ajan on puhuttu siitä, että kunhan ilmastonmuutosten vaikutukset ovat tarpeeksi radikaaleja, me ihmiset kyllä havahdumme toimintaan.

Samaa termiä on käytetty myöhemmin ilmastonmuutokseen reagoimisen yhteydessä (siirryt toiseen palveluun). Vuosikymmenien ajan on puhuttu siitä, että kunhan ilmastonmuutosten vaikutukset ovat tarpeeksi radikaaleja, me ihmiset kyllä havahdumme toimintaan. Hitaita muutoksia on vaikea huomata, ja ihmismieli tuntuu toimivan niin, että totumme asioihin pikkuhiljaa.