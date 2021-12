THL:n Mika Salminen Norjan koronaennusteista: Hurjalta kuulostaa, joudumme näitä katsomaan

– Nyt olisi se aika, että ne, jotka eivät ole rokotetta ottaneet tai sitä epäilleet, niin kannattaisi ottaa se ensimmäinen ja toinen annos. Sitten kolmannet annokset tulevat, kun se on mahdollista. Mutta ensin ne ykkönen ja kakkonen. Ilman niitä on huono tilanne edessä.

– Avainasemassa ovat rokotukset. Siitä ei päästä mihinkään. Ja tietysti se, miten paljon kontakteja väestössä on, ja erityisesti rokottamattomien keskuudessa. Nyt on jonkun aikaa ollut vähän tiukemmat rajoitukset voimassa. Jos eivät luvut lähde menemään alaspäin, täytyy miettiä muita keinoja, Salminen sanoo.

– Hurjaltahan se [Norjan tilanne] kuulostaa ja korkeahkolta ottaen huomioon, että maassa on reilut 5 miljoonaa asukasta. Kyllä meidän mallintajat joutuvat näitä katsomaan. Deltahan on se valtamuoto tälläkin hetkellä, ja omikron-tartuntoja on jonkin verran todettu. Mikä se todellinen tilanne on, sitä on vielä vähän vaikea sanoa.