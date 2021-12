Herätys: Uskonnonopetus voidaan kokea ahdistavana | vanginvartijoita on liian vähän | Avaruuden reunalle kurkkaava teleskooppi laukaistaan

Miten nuoret kokevat uskonnon ja elämänkatsomustaidon opetuksen?

Rikollisia vartioivat entistä useammin epäpätevät sijaiset

Suomen vankilat kärsivät osaavan työvoiman puutteesta. Vanginvartijoiden koulutuspaikkoja vähennettiin kymmenkunta vuotta sitten, eikä kaikkiin avoimiin virkoihin enää riitä päteviä hakijoita . Vankiloissa on jouduttu turvautumaan sijaisiin, joilla ei ole tarvittavaa koulutusta.

Biden kiitteli Niinistöä hävittäjävalinnasta

8,5 miljardin euron arvoinen teleskooppi avaruuteen

Yle pääsi Kouroun avaruuskeskukseen tutustumaan James Webbiksi ristittyyn teleskooppiin, joka laukaistaan avaruuteen Ariadne 5-kantorakentilla 22. joulukuuta. Avaruusteleskooppia on suunniteltu ja rakennettu parikymmentä vuotta ja se on tullut maksamaan huikeat 8,5 miljardia euroa. Infrapunan alueelle viritetyllä teleskoopilla on määrä saada informaatiota kaikkein kauimpana avaruudessa olevista kohteista.