Järjestöt: Ihmisiä on ammuttu ja pakotettu mailtaan kehityshankkeessa Ugandassa – Suomi on mukana hanketta tukevissa rahoituslaitoksissa

Kyläläiset vastustivat maansa käyttöä valtavassa kehityshankkeessa, jonka rahoittavat Afrikan kehityspankki ja Pohjoismainen kehitysrahasto. Suomi on molempien jäsen ja rahoittaja.

Noin 80 miljoonan euron keinokasteluprojektin on tarkoitus vähentää köyhyyttä ja parantaa ihmisten elinoloja ja ruokaturvaa Pakwachin maakunnassa, Luoteis-Ugandassa.

Nyt on kuitenkin käymässä toisinpäin, sanoo Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin toiminnanjohtaja Kim Remitz.

Suomalainen KIOS rahoittaa kahta ihmisoikeus- ja yritysvastuujärjestöä Ugandassa. Järjestöt kertovat, että kasteluprojektissa on viety pakolla maata paikallisilta.

Järjestöjen mukaan naisia on nöyryytetty ja pakotettu kierimään likaisessa vedessä samalla kuin sotilaat ovat pahoinpidelleet heitä. Yksi naisista oli kuudennella kuulla raskaana.

29-vuotias Silvia Anican on yksi naisista, joita turvallisuusjoukot pahoinpitelivät elokuussa. Hänen perhettään on uhattu luopumaan maistaan, ja hän pelkää liikkua riisipelloilla.

Paikallisia toimittajia ja järjestöjä estetty tulemasta alueelle

Nyt tilanne on kärjistynyt konfliktiksi. Ihmisten satoa on tuhoutunut ja maat on viety voimakeinoin, kertoo Paolyel Onencan, KIOSin tukeman ihmisoikeusjärjestö BIRUDOn toiminnanjohtaja.