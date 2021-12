STM:n Pohjola: Norjan hurja tartuntaennuste kuvaa tilannetta, jossa mitään ei rajoiteta – hätäjarrun kahva saa vielä hetken odottaa

"Kaikki me tulemme altistumaan"

– Mutta ehkä se perusjuttu tässä on, että kaikki me tulemme altistumaan joko deltamuunnokselle, omikronille tai muulle variantille. Rajoitustoimien kautta voidaan säädellä sitä, kuinka nopeasti epidemia etenee, Rämet tuumaa.

– Kaikki me tulemme altistumaan. Se mitä voimme tehdä, on varautua ja rokottautua.

Hätäjarrua ei vedetä ennen tuloksia nykytoimista

Korkeita tartuntalukuja on viime päivinä todettu myös Suomessa. Alueellisia rajoituksia on tiukennettu parin viime viikon aikana ja julkisuudessa on uumoiltu niin sanottuun hätäjarruun tarttumisesta. Hätäjarru on hallituksen koronatoimien järein ase, jolla ohjausvaltaa siirrettäisiin alueilta hallitukselle.