Kaustislainen viulunsoitto on päässyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle – suorassa lähetyksessä juhlitaan ja viulut soivat

Kaustislaisen viulunsoiton pääsy Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon (siirryt toiseen palveluun) on varmistunut tänään keskiviikkona.

Kyse on vasta toisesta kansallisesta kohteesta listalla; aiemmin mukaan on päässyt suomalainen saunakulttuuri.

"Oikein hyvä fiilinki"

– Täytyy sanoa, että on oikein hyvä fiilinki. Iso työ on takana ja olemme täällä onnellisia ja kiitollisia. Vähän semmoinen ymmyrkäinen olo vielä, hän hymyilee.

Aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tarkoitus on antaa näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken. Listalla on lähes 500 kohdetta.

– Me olimme hienossa seurassa ja tunnustus antaa paljon mahdollisuuksia myös verkostotoimintaan. Kaikki kohteet jakavat huolen perinteen turvaamisesta, ja siitä, miten nuorilla myös into pysyisi, Hakamäki pohtii.

– Tämä on valtava kiitos, ja meidän lisäksi on valtavasti muita, jotka voisivat olla meidän kanssa mukana juhlimassa. Ja on monta, monta sukupolvea ennen meitä, jotka ovat varmasti tähän tyytyväisiä, Järvelä toteaa.