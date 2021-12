Googlen naapuriin saattaa nousta pala Euroopan suurinta akkukeskittymää – tässä viisi asiaa, joihin uusi tehdas vaikuttaisi Haminassa

Suomen etelärannikolle Kymenlaaksoon on nousemassa lähivuosina Euroopan suurin akkumateriaalitehtaiden keskittymä.

Haminaan suunniteltu prekursoritehdas on tulossa syväsatamaan lähelle hakukonejätti Googlen palvelinkeskusta. Toinen akkumateriaalitehdas on suunnitteilla naapurikaupunki Kotkaan.

1. Työpaikat

Eelan mukaan seudulle on tarkoitus saada jatkossa lisää toimijoita akkutoimialalta. Hänen mukaansa alalle on odotettavissa voimakasta kasvua.

2. Työvoima

Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen sanoo, että alueella riittää työvoimaa. Ihmisiä pitää kuitenkin kouluttaa tehtäviä varten, ja alanvaihtajille on järjestettävä tarvittaessa muuntokoulutusta.

Akkumateriaalitehtaalle on varattu tontti Haminan satama-alueen läheisyydestä.

3. Opiskelupaikat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on jo varautunut akkumateriaalitehtaiden tuloon lisäämällä prosessiteollisuuden koulutuspaikkoja.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa on aiemmin ollut prosessiteollisuudessa 40–50 opiskelijaa. Kuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen kertoo, että tänä vuonna määrää on nostettu noin 80 opiskelijaan. Koulutusalalle on palkattu myös yksi uusi opettaja.