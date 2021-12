Mikkelin torin puluista löytyi erittäin äkäisesti tarttuva virus – "Ne kuolivat muutaman tunnin sisällä", kertoo eläinhoitolan pitäjä

Mikkelissä kahdesta kesykyyhkystä eli pulusta on varmistettu paramyksovirus-1 -tartunta. Virus aiheuttaa Newcastlen tautina tunnetun lintusairauden.

Lautamäellä on tälläkin hetkellä hoitolassaan kuusi viruksen sairastuttamaa lintuja. Lintuja on ollut 16, mutta kymmenen niistä on jo kuollut.