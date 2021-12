Aspergerdiagnoosi loksautti Patrick Lohvansuun sekavan maailman paikoilleen – tietokonemaailmassa on hyvä olla: "Siellä on vain kyllä tai ei"

Asperger ei ole sairaus, vaan ominaisuus. Se ohjaa ihmistä tarkkuuteen ja rutiineihin, mutta usein ongelmiin sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija Patrick Lohvansuu elää kuplassa, jossa yhteys muihin on vaikea. Hän kertoo toimittaja Heidi Konoselle, mitä muuta kuplassa tapahtuu.

Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleva forssalainen Patrick Lohvansuu , 40, on autismin kirjolla.

Sosiaalinen kanssakäyminen on aina ollut vaikeaa. Se on hänelle toissijaista, eikä hän arvosta sitä samalla lailla kuin monet muut ihmiset. Läheiset ovat toki tärkeitä. He, jotka ovat olleet tukena koko elämän ajan.