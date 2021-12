Nelosluokkalaiset pääsivät Helsingissä viimein tanssiaisiinsa, paikka vain vaihtui: "Olisin kyllä halunnut nähdä, millainen se Finlandia-talo on"

Tätä on odotettu.

Hiuksia on laitettu aamusta asti. Kravattisolmuja on harjoiteltu. Vuosi sitten hankitut juhlamekot ovat odottaneet tätä hetkeä.

Helsingin peruskoulujen viime vuotiset 4.-luokkalaiset ovat joutuneet pettymään jo kolme kertaa. Perinteiset nelosten itsenäisyysjuhlat ja tanssit on siirretty tai peruttu vuodesta 2020 lähtien.

– Kiva, kun päästiin tanssimaan. Olisin kyllä halunnut nähdä, millainen se Finlandia-talo on, Hiisku sanoo.

Neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlat on järjestetty Finlandia-talolla vuodesta 1997 lähtien. Helsingin kaupungin pormestarin isännöimä juhla tunnetaan etenkin tanssiaisistaan, joissa tuhannet 9–10-vuotiaat oppilaat saavat ensikosketuksensa kikapoon ja kehruuvalssin saloihin.

Nelosluokkalaiset Erda Crubetini (vas.), Kashaf Jatoi ja Hana Gidril Arrah olisivat halunneet näyttää pormestarille, kuinka hyvin he osaavat tanssia.

Kaupunki päätti yhdistää tämän ja viime vuoden tanssit. Tänään Helsingin eri kouluissa tanssi siis sekä 4.- että 5. -luokkalaisia. Yhteensä juhlijoita on ollut noin 12 000.

Itäkeskuksen peruskoulussa tanssi 80 oppilasta

– Tuntuu hyvältä, että nyt on juhlat. Me on laulettu Maamme-laulu ja pidetty hauskaa, Ali sanoo.