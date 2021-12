Emma-ehdokkaat on julkistettu: eniten ehdokkuuksia Ellinooralle, Gaselleille, Haloo Helsinki! -yhtyeelle ja Viiville

Musiikkialan Emma Gaalan palkintoehdokkuudet on paljastettu.

Haloo Helsinki! -yhtyeellä näyttävä comeback

Haloo Helsinki! -yhtyeen Leo Hakanen ja Jere Marttila iloitsevat viidestä Emma-ehdokkuudesta. Bändin tämänvuotisen Älä pelkää elämää -albumin ja sitä edeltäneen Texas-EP:n välillä on luovaa taukoa peräti kolme vuotta.

Spotifyssa Haloo Helsinki! on tänä vuonna ollut Suomen kuunnelluin artisti.

Jere Marttilan mukaan uudesta albumista on tullut ennen kaikkea hyvää palautetta.

– Levyhän on musiikiltaan rikas ja siinä käsitellään todella vahvoja teemoja. Albumilla mennään tavallaan ihmisen elämän lävitse, ja tähän kuuluvat kaikenlaiset tunneskaalat. Jengi on selvästi ymmärtänyt, mistä on kyse.