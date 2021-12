Valko-Venäjän oppositiojohtajalle ennakoituakin kovempi tuomio: Sjarhei Tsihanouskille 18 vuotta vankeutta

Sjarhei Tsihanouskin ohella syytettynä on ollut viisi muuta oppositioaktivistia. Yksi heistä on vetaraanipoliitikko Mikola Statkevitsh . Hänelle syyttäjä on vaatinut 15 vuoden tuomiota.

"Aion puolustaa rakastamaani ihmistä"

Protestiliike kukistettiin kovin ottein

EU ei hyväksy vilpillistä vaalitulosta

Demokratialiikeen toiminta on tehty käytännössä mahdottomaksi. Aktivisteja on pidätetty tai he ovat lähteneet maasta. Naapurimaihin Liettuaan ja Puolaan on muodostunut poliittisten pakolaisten keskuksia.