Sopiva, rajoituksin sopiva tai sopimaton – näin emeritusprofessorin mukaan voitaisiin arvioida työntekijöitä, jotka eivät kerro rokotuksestaan

– Koronapassitieto on terveydentilatieto. Tehdään yksinkertaisesti niin, että lisätään yksityisyyden suojaa työelämässä käsittelevään lakiin työnantajalle oikeus käsitellä terveydentilatietoja silloin, kun se on välttämätöntä työturvallisuuden toteuttamiseksi. Pelkästään tämä lisäys riittää, Koskinen kertoi Ylen haastattelussa.

Nyt työoikeusekspertti on pohtinut asiaa lisää ja tarkastellut työturvallisuus- sekä työterveyshuoltolakia tarkalla silmällä.

Työturvallisuuslain lähtökohta on, että työnantajan pitää selvittää työpaikan työturvallisuusriskit. Myös työntekijöiden on käytettävissä olevin keinoin edistettävä omaa ja toisten työturvallisuutta.

Koskinen sanoo, että koronarokotteen ottaminen on juuri tätä työntekijän huolehtimisvelvoitetta. Toisaalta työnantajan on voitava omien velvoitteidensa täyttämiseksi varmistaa rokotustilanne.

Koskisen mukaan nykyinen työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle korona- ja koronarokotustilanteeseen perustuvia työturvallisuusvelvoitteita. Ja tämä on Koskisen mukaan kiistatonta.

Rokotusten edetessä koronapassin laajentamisesta työpaikoille on keskusteltu pitkin syksyä. Ylen marraskuisessa kyselyssä työpaikkojen koronapassi sai vastanneilta kansanedustajilta vankan tuen. Lisäksi eduskunta kävi viime viikolla lähetekeskustelun hoitajien niin sanotusta rokotuspakosta , joka mahdollistaisi rokotuksen edellyttämistä koronataudin riskiryhmien kanssa lähikontaktissa työskenteleviltä alan työntekijöiltä.

Koronarokotteesta saa keskustella

– Jos työnantaja katsoo, että koronarokotustieto on tieto, jota välttämättä tarvitaan työturvallisuuden toteuttamiseksi, niin tilanteessa on tietosuojavaltuutetun tarkoittamaa yleistä keskustelua vahvempi oikeutus kyseisen tiedon saamiselle, Koskinen sanoo.

Tämän vuoksi Koskisen mukaan työnantajalla on oltava myös toimivalta ryhtyä työpaikalla riittäviin toimenpiteisiin koronan haitallisten terveysvaikutusten estämiseksi.

Työterveyshuollolta lausunto

– Niiden perusteella työnnantajalla on oikeus ohjata työntekijä työterveyshuollon toimittamaan potilaslainsäädännön mukaiseen terveystarkastukseen. Koronavirus on biologinen tekijä, joka aiheuttaa erityistä vaaraa työpaikalla. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää, onko työntekijä kykenevä tekemään työtään.