Mykkäelokuva elää uutta renessanssia: festivaaleille houkutellaan yleisöä muun muassa erotiikalla

Säveltäjä ja muusikko Lau Naun eli Laura Naukkarisen trio valmistautuu jälleen kerran säestämään mykkäelokuvaa konsertissa. Naukkarisen johtama Seitsemäs taivas on säveltänyt musiikin Karel Antonin melodraamaan Tonka Sibenice, joka valmistui Tšekkoslovakiassa vuonna 1930. Elokuva kertoo kuolemaantuomitusta miehestä, jonka viimeisenä toiveena on viettää yö naisen kanssa. Naispääosassa nähdään valovoimainen, slovenialainen näyttelijä ja malli Ita Rina .

– Se on aika surullinen, mutta toisaalta myös hyvin kaunis elokuva. Siinä on todella kauniita, hitaita kuvia, Naukkarinen toteaa.

Mykkäelokuvakonserteista on tullut yhä suositumpia viime vuosina, ja Loud Silents -festivaali on siitä yksi esimerkki. Seitsemäs taivas säestää tapahtumassa mykkäelokuvaa jo kolmatta kertaa. Yhteistyö käynnistyi vuonna 2014, kun festivaali järjestettiin vielä Tampereella. Nyt tapahtuma pidetään Helsingissä.

– Saatamme soittaa mykkäelokuvakonserteissa toisinaan synkkiä ja raskaita säestyksiä, joissa on esimerkiksi paljon syntetisaattoreita. Mutta kun näin Tonka Sibenicen ensi kertaa, oli selvää, ettei sellainen lähestymistapa sovi tähän elokuvaan, Naukkarinen sanoo.

Hän on säveltänyt kyseiseen elokuvaan trionsa kanssa teemoja, ja kukin yhtyeen jäsenistä tuo oman teemansa tiettyihin kohtauksiin.

Naukkarinen on säestänyt eri kokoonpanoissa mykkäelokuvia myös ulkomailla, kuten alan festivaalilla San Franciscossa Yhdysvalloissa.

– Minulle se on työtä, että säestän mykkäelokuvia. Tykkään siitä kovin, ja minusta on kiva nähdä, että myös nykyään tehdään mykkäelokuvia ja moderneja sävellyksiä niihin. Mykkäelokuvat elävät edelleen sen kautta, Naukkarinen sanoo.

Uusien mykkäelokuvien kohdalla on nähty myös menestystarinoita. Yksi niistä on Juho Kuosmasen ohjaama Salaviinanpolttajat, joka on kiertänyt festivaaleja maailmalla. Elokuva oli Loud Silents -festivaalin tilaustyö vuonna 2017.