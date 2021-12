Ikuisuusprojekti kiinteistöverouudistus tekee paluun – valmisteltu viiden pääministerin kausilla: taustalla väijyy pelko veronkorotuksista

Soteuudistuksen yli kymmenen vuoden valmistelua ihmetellessä on jäänyt varjoon toinen liki samanveroinen ikuisuusprojekti. Rakennusten ja tonttien verotusarvoja rukkaava kiinteistöverouudistus vislattiin liikkeelle ajat sitten, vuonna 2012.

Yksi tyrmäyksen saanut lausuntokierroskin vietiin läpi 2018, ja asia palautettiin valmisteluun valtiovarainministeriöön. Nyt kolme vuotta myöhemmin uusimman lakiehdotuksen valmistelu on loppusuoralla.

– Virkavalmistelu on jo päättynyt ja asia on valtiovarainminsiteri Annika Saarikon (kesk.) pöydällä poliittisessa arvioinnissa. Hän haluaa perehtyä ehdotukseen huolellisesti ja varmistaa että se on hallitusohjelman mukainen, valtiosihteeri Maria Kaisa Aula Valtiovarainministeriöstä korostaa.