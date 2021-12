Grafiikka kertoo Pohjoismaiden karusta koronatilanteesta – Olemmeko menossa samaan suuntaan kuin Norja ja Tanska?

Syksyn kynnyksellä koronarajoituksista lähes tyystin luopuneet Pohjoismaat ovat joutuneet vaikean paikan eteen, kun koronatartuntojen määrä on ponnahtanut kovaan nousuun.

Suomessa on tuskailtu ennätyksellisten tartuntamäärien kanssa ja pähkäilty, milloin hätäjarrua pitäisi vetää . Suomen tartuntakäyrä näyttää silti verraten maltilliselta, kun viereen laitetaan Tanskan ja Norjan jyrkkään nousuun pongahtaneet käyrät.

Norjassa tartuntojen määrän kasvu on nyt nopeinta koko Euroopassa, ja omikrontartuntojen määrä on tuplaantunut viikossa. Kahden viime viikon aikana kaikkien koronatartuntojen määrä on Norjassa lisääntynyt 18,7 prosenttia.