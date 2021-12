Kimmo Suomalainen jahtaa tavallista työtä, mutta sitä ei löydy: “Kaikki eivät voi olla sydänkirurgeja, jonkun pitää korjata kirurgin vessa"

Ennen vahtimestarin pestiä Suomalainen on ehtinyt paljon muutakin: hän on elättänyt itsensä lähes 20 vuotta äänilevykauppiaana ja sitä ennen sekalaisissa töissä esimerkiksi suksitehtaan linjastolla, konepajan pakkaamossa ja työkaluvaraston hoitajana.

Parin viime vuoden aikana Kimmo Suomalainen on lähettänyt kymmenittäin työhakemuksia. Yleensä hän ei ole saanut niihin mitään vastausta.

Kirjastolla kutsuttiin monitoimikoneeksi

Nyt on toisin. Lähes kahden vuoden ajan Suomalainen on hakenut lähes kaikkia Joensuun seudulla avoinna olleita työpaikkoja, joihin ei ole ollut erityisiä koulutusvaatimuksia. Suomalainen on täysin työkykyinen ja ennen kaikkea työhaluinen.