Korona vei perinteisen nikotiinivalistuksen kouluilta 1,5 vuodeksi – nyt nuuskatilanne on kiristynyt alakouluissakin

Tilanne on paikoin johtanut nikotiinituotteiden – erityisesti nuuskan – käytön kasvuun.

– Ylä- ja alakouluilta on tullut huolestuneita yhteydenottoja. Jopa viidesluokkalaisissa on nyt nuuskan kokeilijoita ja käyttäjiä, Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja Marjo Pylkäs kertoo.

Pylkkään mukaan nikotiinivalistusta on viime aikoina keskitetty oppilaitoksiin, joissa nuuskaaminen pääsi tauon aikana lisääntymään. Kasvotusten keskustelemista toivotaan enemmän kuin mitään muita valistuksen muotoja.

– Juuri nyt nikotiinituotteista trendikkäin on nuuska. Sitä käytetään tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) etenkin ammattikouluissa ja urheiluseuroissa mutta myös muualla, Pylkäs kertoo.

Nikotiinin määrä vaikeuttaa lopettamista

Pohjoiskarjalaisessa ammattiopisto Riveriassa nuuskaamiseen aiotaan pian puuttua uudella tavalla. Kampusmestari Kalle Antikaisen mukaan suunnitteilla on lopettamiskampanja, jossa nuoria kannustetaan irti nikotiinista ilon kautta.

Ammattiopiston kampusmestari Kalle Antikainen näkee työssään paljon nuuskan käyttöä. Koulun alueella kaikkiin nikotiinituotteisiin on nollatoleranssi.

– Nuuskassa on enemmän nikotiinia kuin tupakassa, joten käytön lopettaminen on hankalampaa kuin tupakoinnin. Kyllä se on asia, joka selvästi tympii käyttäjiä, Antikainen kertoo.