Ulla Järven kolumni: Voiko enää mikään kääntää rokotuskielteisen pään?

Viime päivinä moni tavallinen ihminen on uskaltautunut kertomaan, miten selviytyi takaisin elävien kirjoihin teho-osastolta. Ylen juttu kertoo , miten vakava Covid-19-tauti vei hyväkuntoisen, mutta ulkomaankomennuksella olleen rokottamattoman helsinkiläispoliisin yli kuukaudeksi teholle nukutukseen.

Miksi terveet työikäisetkin sairastuvat vakavasti? Eivätkö he vain yrittäneet tarpeeksi?

Erityisen suuri painoarvo annetaan sisäiselle voimalle, joka tuottaa iloa, valoa ja vapautta. Tämän saavuttaminen on luonnollisesti vaikeaa, joten sairastuminen koronaan voidaan aina tulkita ihmisen omaksi epäonnistumiseksi.

Henkisyyttä korostavien piirien kietoutuminen koronasalaliittoihin ei ole mikään ihme, koska molemmat suuntaukset korostavat yksilön vapautta ajatella ja tehdä omat johtopäätöksensä. Osa suomalaisista ei välttämättä vieläkään tunnista, kuinka monilla koronakriitikkojen väitteillä on yhteyksiä salaliittoteorioihin .

Kuuluminen hyvin koulutettuun ylempään keskiluokkaan on vain vahvistanut ihmisten ylemmyyden tunnetta myös koronaa kohtaan. Sairastuminen ja etenkin kuolemat on nähty epäterveellisesti elävien, huonosti koulutettujen, ylipainoisten ja vanhojen ihmisten väistämättömänä kohtalona.

Vaikka osa joogaohjaajista on jo julkisesti irtautunut koronan kieltävistä ryhmittymistä (siirryt toiseen palveluun) , ehtivät he tartuttamaan epäilevän ilmapiirin seuraajiensa keskuuteen.

Jos ihminen on jo parisen vuotta uskonut estävänsä koronatartunnan tietyillä elämäntavoilla eikä ole itse sairastunut, oma kokemus vain vahvistuu. Niinpä rokotteen ottaminen voidaan mieltää painostuksen edessä lannistumiseksi.

Suomessa rokotuskattavuus on perinteisesti ollut korkea, ja viranomaisten jakamaan tietoon on luotettu. Koronakriisi on osoittanut, miten tätä luottamusta voidaan horjuttaa yllättävän nopeasti ja monella yhteiskunnan tasolla.